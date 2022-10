Gli studi, le opportunità di carriera e il guadagno dei consulenti del lavoro in Italia

La formazione per i consulenti del lavoro rappresenta una grande opportunità di crescita in termini professionali. Prendendo parte a dei corsi di alta specializzazione – che siano in linea con il proprio ambito lavorativo – ci si può tenere costantemente aggiornati sulle innovazioni inerenti al proprio settore.

Uno degli ambiti professionali più affini al mestiere del consulente del lavoro è sicuramente quello della gestione delle risorse umane, che richiede un’attenzione particolare non solo in materia di normative, ma anche in relazione alle evoluzioni del settore.

In questa breve guida vogliamo fare una panoramica sul mestiere del consulente del lavoro, gli insegnamenti che bisogna conseguire e i guadagni relativi a questa professione.

Consulente del lavoro: cosa fa

Oggi, il consulente del lavoro si occupa di dare supporto alle aziende nella gestione del personale nel rispetto delle leggi che regolano la materia. Il consulente del lavoro aiuta un’azienda – piccola, grande o media che sia – a gestire ogni fase di un rapporto di lavoro, dall’elaborazione della busta paga alle comunicazioni con gli istituti quali Inps, Inail e Agenzia delle Entrate.

Tra le principali mansioni del consulente del lavoro vi sono:

selezione e formazione del personale

elaborazione buste paga e contributi

gestione degli aspetti economici, giuridici, amministrativi

gestione degli adempimenti previdenziali e assicurativi

consulenza in materia di contenzioso con gli istituti previdenziali, assicurativi e ispettivi

consulenza in materia di contenzioso tributario

trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali

calcolo del costo del lavoro e accantonamento di TFR

Come si diventa consulenti del lavoro?

Secondo la Legge n. 12/1979 che regola le norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro, per svolgere questo mestiere è necessario conseguire una laurea triennale o quinquennale in uno dei seguenti indirizzi:

Scienze politiche e delle relazioni internazionali

Scienze dell’economia e della gestione aziendale

Scienze dell’amministrazione

Scienze dei servizi giuridici

Scienze economiche

Una volta conseguito il titolo di studio, per l’accesso al mestiere di consulente del lavoro è necessario svolgere un periodo di praticantato, in seguito al quale ci si può iscrivere all’Albo del Consulenti del lavoro.

Per riassumere: il mestiere di consulente del lavoro passa per un titolo di studi di natura economico-giuridica.

E l’abilitazione alla professione?

Per avere l’abilitazione dopo la laurea e il praticantato occorre sostenere l’esame per consulente del lavoro, necessario per esercitare la professione. L’esame avrà luogo presso le commissioni territoriali e sarà composto da due prove scritte e una orale. La prova scritta verte sul diritto del lavoro e sulla legislazione sociale. Sarà inoltre richiesto di svolgere una prova teorico-pratica sul diritto tributario. La prova orale si riferisce a temi quali: diritto del lavoro, diritto tributario, legislazione sociale, ragioneria, diritto privato, penale e pubblico.

Per acquisire le nozioni richieste per il superamento dell’esame di stato si può migliorare la propria formazione mediante i master con lezioni dinamiche e interattive rivolti al mondo della gestione del personale da poter scegliere in base alla propria area di competenza, economica, giuridica, politologica, ecc. I Master in questione offrono il vantaggio di ottenere i CFP, utili ai fini della formazione continua obbligatoria, che vedremo più avanti, come indicato nel Regolamento del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

Una volta superata la prova si avrà diritto ad iscriversi all’Albo dei consulenti del lavoro, un passaggio obbligatorio ai fini dell’esercizio della professione (Legge n. 12/1979). Inoltre, per il consulente del lavoro è obbligatoria anche la formazione professionale continua ( Regolamento recante le disposizioni sulla formazione continua per i consulenti del lavoro ).

“Per formazione continua si intende, ai sensi del presente regolamento, ogni attività volta al conseguimento ed al consolidamento di competenze generali e specifiche di carattere teorico pratico nelle aree scientifiche, tecniche e culturali relative alla professione di Consulente del Lavoro.”

In questo senso, il professionista è tenuto ad aggiornarsi continuamente, allo scopo di garantire ai clienti prestazioni professionali efficienti e di alta qualità.

Come avviene l’aggiornamento?

L’aggiornamento avviene attraverso la partecipazione a corsi o eventi formativi organizzati da soggetti abilitati e quindi accreditati. La formazione continua dura due anni, durante i quali il professionista deve acquisire almeno 50 crediti formativi, che si possono misurare come 1 credito per 1 ora di formazione. Il 40% dei crediti si può conseguire mediante la modalità e-learning.

Quanto guadagna il consulente del lavoro

Lo stipendio del consulente del lavoro è solitamente alto. Inoltre, il professionista può andare a guadagnare sempre di più in base alle competenze che acquisisce e all’esperienza. Il guadagno di un consulente del lavoro può essere quindi molto variabile. Di solito, un profilo junior in Italia guadagna mediamente 23.000 euro all’anno, 35.000 all’anno con anni di esperienza alle spalle e anche 45.000 euro l’anno per i profili senior.

Nella categoria dei liberi professionisti, i consulenti del lavoro sono, per guadagno, sul terzo gradino del podio dopo notai e commercialisti.