Gli zombi di Emanuele Mattana alla 28° edizione di Halloween Celebration

Da Cuveglio a Lucca per fare gli “zombi“ con trucco e parrucca horror: il regista di Cuveglio Emanuele Mattana sarà dal 29/10 all’1/11 a Borgo a Mozzano (Lu), come ospite per Halloween Celebration, la più grande Halloween Fest d’Italia, quest’anno alla 28esima edizione, per assumere la “direzione makeup”.

«Il direttore artistico dell’Halloween Celebration, Stefano Nannizzi (che conosco ormai da anni da cui é nata una splendida amicizia e collaborazione, sua Figlia fu la mia interpreta durante l’intervista che ebbi con Romero), mi ha fortemente voluto alla direzione makeup e coordinamento attoriale per gli eventi Misterica che si svolgeranno in una villa della Lucchesia come per l’evento Halloween Celebration Carnival», racconta Mattana.

«Oltre che avermi affidato alla direzione makeup per truccare gli attori e coordinarli, sarò anche attore per interpretare un personaggio nell’evento Misterica, mentre nel Carnival sarò uno dei cerimonieri».

L’evento sarà anche occasione per parlare del film “Inverno“ ora in post produzione, diretto proprio da Mattana: «Stiamo lavorando al montaggio e si potrà assistere ad un’anteprima al cinema Miv di Varese non prima di fine/inizio anno. Durante gli eventi in provincia di Lucca promuoverò anche i gadget del film: t-shirt, felpe e cappellini che stiamo preparando con Beard Rooster, di Paolo Barbagallo».