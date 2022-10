A Golasecca arriva il neosegretario comunale Giacomo Sansone

Si è insediato a Golasecca il nuovo segretario comunale, ieri sera, 24 ottobre 2022, alle ore 18:30 in Consiglio Comunale.

«Dopo 9 anni di reggenza nel Comune di Golasecca da parte della segretaria comunale Marisa Stellato, (di cui oltre 7 con l’amministrazione Ventimiglia della lista “Aria Nuova”) vi è stato il passaggio del testimone con il nuovosegretario comunale Giacomo Sansone, assegnato di ufficio per i mesi di ottobre e novembre da parte della Prefettura di Milano» ha comunicato il sindaco Claudio Ventimiglia all’inizio del consiglio comunale.

I saluti di benvenuto da parte del Sindaco e della maggioranza tutta ed anche da parte della capogruppo di minoranza Maria Maddalena Reggio: «La possiamo sempre ricordare con estremo piacere, una con un ricordo vivo di una persona piena di entusiasmo sempre pronta a lavorare in modo indefesso, onesta e seria; al nuovo segretario chiediamogli se possa rimnanere qua».

Il segretario Sansone, una volta presa la parola: «Buonasera a tutti, intanto vi saluto e vi ringrazio tutti per le belle parole, ringrazio il sindaco e la consigliera Reggio, sono di rima nomina come sapete, ho preso servizio il primo settembre in tre comuni della provincia di Varese che sono Luvinate (capofila della convenzione) Cazzago Brabbia e Crosio della Valle, prima di fare il segretario comunale ho lavorato per tre anni in comune a Ternate impiegato in segreteria, e ho una esperienza che, malgrado l’età potrei definire lunga di consiglio comunale a Malnate negli ultimi tre anni ero presidente del Consiglio Comunale. E’ un ritorno per me alla gestione anzi direi in questo alla caso all’assistenza della gestione di di un consiglio comunale ma è anche il primo Consiglio in cui mi trovo a sedere da Segretario comunale per cui è un po’ il battesimo di una serie di consigli che adesso mi aspetteranno in questi mesi con le scadenze chiaramente che gli enti hanno».

Dall’amministrazione «un Grazie immenso alla dottoressa Marisa Stellato per tutto quello che ha fatto in questi anni per l’amministrazione Comunale, per la cittadinanza di Golasecca e per noi amministratori, la sua presenza è stata preziosa sotto il profilo umano e professionale».