Golasecca celebra il 104° Anniversario dell’Unità Nazionale

Domenica 6 novembre Golasecca celebrerà la ricorrenza del 4 novembre, 104° Anniversario della fine della Prima Guerra mondiale, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.

Il programma:

Ore 9.15 ritrovo in Piazza Libertà;

Ore 9.30 partenza del corteo per i Monumenti ai caduti e deposizione delle corone d’alloro:

Asilo Rigolli – Piazza I° Maggio (Monumento Alpini – cimitero (Monumento ai caduti);

Ore 10.30 in Chiesa parrocchiale Santa Messa.

Parteciperanno alla Cerimonia una delegazione Associazione Nazionale Carabinieri – Sez. di Somma Lombardo, la “Pro Loco” Golasecchese, il Corpo Musicale Cittadino “A. Viotti”, il Gruppo Alpini Golasecca, il Gruppo Volontari della Protezione Civile.