Gorla Maggiore investe sulla cultura, nasce il centro polifunzionale NUMM

“NUMM” in dialetto significa “Noi” ed è da questo pronome che l’Amministrazione comunale di Gorla Maggiore ha scelto di partire pensando al nuovo polo culturale gorlese.

In una location suggestiva, le vecchie stalle di Villa Terzaghi a cui nel Quattrocento si accedeva direttamente in carrozza, e affacciato su piazza Martiri – quindi nel pieno centro del paese della valle Olona – NUMM è destinato ad ospitare mostre e conferenze, diventando un centro polifunzionale di valore per il territorio.

Tanta l’emozione del sindaco Pietro Zappamiglio che, con l’assessore alla Cultura Antonella Scolfaro al suo fianco, ha tagliato il nastro solo dopo aver ringraziato le tante persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo spazio. Un “Grazie” che il Primo cittadino ha voluto estendere alla sua squadra attuale, a quella del suo mandato precedente e ai funzionari comunali.

Un lavoro, frutto dell’impegno di tanti, che permetterà a Gorla Maggiore di avere un luogo ricco di fascino, per la storia che lo ha attraversato e per ciò che sarà mostrato ai gorlesi e agli abitanti della valle Olona, nei tanti eventi culturali che lo animeranno.

A dare il via al giro di mostre e conferenze, un’esposizione di modellini dell’Associazione navi e modellisti valle Olona, che ha incuriosito i cittadini presenti per la ricchezza e la cura di ciascun dettaglio. Una partenza a colpi di cannone per NUMM, quindi, in attesa del prossimo evento.