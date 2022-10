Il governo di Giorgia Meloni chiede la fiducia alla Camere

La presidente del consiglio Giorgia Meloni, dopo l’incarico ricevuto dal Presidente della Repubblica, chiede la fiducia al Parlamento, prima alla Camera dei Deputati e poi al Senato.

Il voto di fiducia alla Camera è previsto per le 19.

Meloni, che ha esordito dicendo di essere molto emozionata di fronte alla solennità del Parlamento, ha per prima cosa rivendicato la celerità con cui è arrivata a comporre il suo governo, dicendo che tra elezioni e giuramento è intercorso «uno dei lassi di tempo più brevi della storia repubblicana». Ha fatto riferimento a sé stessa come «prima donna a capo del governo di questa nazione». A livello politico ha chiarito che al centro dell’azione del centrodestra ci sarà la spinta per trasformare l’Italia in una repubblica presidenziale, un po’ sul modello della Francia, dove il presidente è eletto direttamente dai cittadini ma non governa direttamente (oggi l’Italia è una repubblica parlamentare, si elegge il Parlamento e questo sostiene un primo ministro incaricato dal presidente della Repubblica).

Meloni ha ribadito la collocazione atlantica dell’Italia, un punto importante soprattutto nell’attuale quadro di conflitto tra Ucraina e Russia, e ha parlato del fascismo legandolo alle leggi razziali del 1938 «il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre». Ha anche citato episodi di viuolenza politica per dire che «l’orrore e i crimini, da chiunque vengano compiuti, non meritano giustificazioni di sorta, e non si compensano con altri orrori e altri crimini» .

In tema immigrazione ha detto che, sul piano del contrasto, il centrodestra vorrà «impedire che la selezione di ingresso in Italia la facciano gli scafisti». Si è affacciato anche il tema della legalità, «stella polare dell’azione di governo», con un riferimento anche alla lotta alle mafie (tema che è stato assai poco presente nella campagna elettorale di quasi tutti i partiti).

Il voto al Senato è previsto per mercoledì alle 13.