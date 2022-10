Grande musica per le donne: Angela Nobile ha aperto a Varese Parola di Donna 2022

Ricomincia con immediato successo di pubblico, anche ad ottobre, la rassegna di teatro, musica, letteratura “Parola di Donna“, giunta alla quarta edizione ospitata al Salone Estense, pieno ieri sera, 5 ottobre, sino alle ultime file.

Con il saluto e l’apprezzamento della “padrona di casa”, la ViceSindaca Ivana Perusin, che ha richiamato il senso di libertà come valore centrale della condizione femminile, drammaticamente testimoniato dalle donne iraniane in lotta, si è aperta la serata che ha conquistato il pubblico.

Uno spettacolo di canzoni di Angela Nobile, interprete intensa e convincente nei brani di Ruggeri, Fossati, Battiato, Califano, Dalla, De Andrè e che ha ripercorso in modo personalissimo le migliori interpretazioni di Fiorella Mannoia, Loredana Bertè, Mia Martini, Mina, Lady Gaga.

Una voce duttile, amabile e potente insieme, gradevolissima tanto nelle canto quanto nella recitazione delle poesie di Jacques Prevert e Frida Kahlo con cui ha intervallato la musica, sul palco e in mezzo al pubblico, accompagnata al piano elettrico con leggerezza e brio jazzistico dal maestro Enrico Salvato, brillante sostituto all’ultimo momento del pianista titolare, Salvatore Adorno, ammalato.

E a sorprendere e incantare gli spettatori è stata la cornice di parole vive, ricche di esperienza

personale, con cui Angela Nobile ha avvolto sapientemente ogni esecuzione di canzoni, presentando

e commentando il contesto originario dei pezzi musicali e dei loro autori, uomini con sensibilità

“quasi femminile” capaci di entrare nel cuore dell’identità delle donne e del loro modo di vivere la

vita con “personalità“, con “amore“, con capacità di “autorealizzazione“: tre aree tematiche in cui

Angela Nobile ha voluto inserire canzoni e poesie, ognuna “esibita” – ha detto così – con

sentimento nell’ispirazione e consapevolezza nella scelta.

Un impeto di passione ed un respiro di libertà che ha caratterizzato il percorso musicale della serata,

a contrassegnare un’immagine di donna volitiva, protagonista e aperta al mondo, fuori dalle strettoie

delle convenzioni sociali maschiliste che l’hanno coartata e repressa per secoli, fiera dei propri

valori e convinzioni come dei propri affetti e della propria capacità di amare. In coerenza con il filo

conduttore della rassegna “Parola di Donna” nel 2022 come negli anni precedenti.

Gli applausi del pubblico ad ogni esecuzione e ripetuti alla fine hanno favorito un bis condiviso con

gli spettatori: “Volare” di Modugno cantato insieme ha chiuso simbolicamente una performance che ha idealmente portato tutti nel cielo delle speranze d’una condizione femminile libera e felice, “nel

blu dipinto di blu”.

Il secondo appuntamento della rassegna è previsto a breve: venerdì 21 ottobre alle 20.30, in via eccezionale al Teatro Santuccio, verrà presentato lo spettacolo Feeling Science – Un’esperimento teatrale con il JRC di Ispra, originalissima esperienza di laboratorio tra arte e scienza ad opera delle stesse scienziate che lavorano nel Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, con drammaturgia elaborata da Angela Demattè e regia di Simona Gonella e Andrea Chiodi.

Per info prenotazioni scrivere a: paroladidonnavarese@gmail.com o telefonare al 338 2039505 dalle

h. 16:00.

Prevendita in biglietteria h: 9:30 -19:30 il giorno dello spettacolo. Biglietto intero € 13 – ridotto € 10.