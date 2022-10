Dopo il grande successo estivo torna a Varese il Karaoke di Ariele Frizzante

Il karaoke di Ariele Frizzante torna a Varese nella serata di venerdì 21 ottobre: dopo il successo ottenuto alla Festa del Rugby 2022 e durante tutta l’estate, Ariele, accompagnato dalle schitarrate del “re dell’ultrapop” Elton Novara, riporta Varese sulla dancefloor per cantare e ballare tutti insieme i grandi successi della musica italiana ed internazionale dagli anni ’70 ai tempi odierni.

In apertura alla serata ci sarà una piccola jam session con LOSTE & FRIENDS. Stefano Morandini, in attesa della pubblicazione del primo album solista, torna a prendere le misure con uno dei palchi che l’ha lanciato, per un’oretta di punk, rock e grunge con ospiti e tante sorprese.