I grandi artisti incisori in mostra a Laveno Mombello

Nella suggestiva cornice del palazzo che fu dei Fumagalli Frascoli, il Comune di Laveno Mombello dà appuntamento agli appassionati d’arte con una mostra dei più qualificati artisti incisori del secolo scorso. Da Morandi a Bartolini, da Viviani a Russolo, da Barbisan a Bozzetti e poi Galli, Manaresi, Gulino, Ferroni, Piacesi, Vespignani e tanti altri tra cui, non ultimi due noti incisori lavenesi: Marco Costantini e Albino Reggiori.

Nell’era digitale dei pixel e dell’incisione laser, il visitatore può apprezzare il fascino senza tempo della stampa artigianale, realizzata al torchio, con un paziente lavoro di bulino e punte su lastre di rame o di zinco, immerse negli acidi e poi inchiostrate a mano. La storia dell’incisione rappresenta un capitolo fondamentale dell’intera storia dell’arte e gli artisti presenti alla mostra documentano in modo esaustivo quella dell’ultimo secolo. Tutti loro hanno trattato l’incisione come ricerca autonoma facendone in molti casi attività artistica prevalente. A differenza dei tanti artisti dal nome magari più prestigioso che, seguendo certe tendenze in auge, hanno riempito il mercato di opere dichiaratamente fasulle perseguendo fini preminentemente commerciali (nella foto Giovanni Barbisan, Primavera, 1975, acquaforte)

Laveno Mombello è terra di incisori: oltre ai già citati Costantini e Reggiori, la cittadina vanta una lunga tradizione artistica (come documenta la mostra “Storie di segni. Arte grafica a Laveno Mombello” allestita fra dicembre 2014 e gennaio 2015 a Palazzo Perabò). La rassegna di Villa Fumagalli vuole anche essere un omaggio alla passione e all’interesse dei Lavenesi per questo genere di arte. La mostra realizzata con la curatela di “Menta e Rosmarino” sarà presentata da Silvano Colombo, storico dell’arte, già Direttore dei Musei Civici di Villa Mirabello di Varese. www.villafumagalli.it www.comune.laveno.va.it

Mostra MAESTRI INCISORI

Inaugurazione sabato 8 ottobre 2022 – ore 17.00

Villa Fumagalli Frascoli – Via Labiena, 87 – Laveno Mombello (VA)

Orari apertura della mostra:

venerdì15.00-20.00 – sabato15.00-20.00

domenica10.00-13.00 / 14.30-19.00