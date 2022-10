Grandi pulizie sul nuovo sentiero di Cuasso al Monte, l’Associazione On cerca volontari

Domenica 2 ottobre è prevista la seconda giornata di pulizie del nuovo sentiero che l’associazione On inaugurerà il prossimo 30 ottobre. L’associazione, che sta davvero investendo molto su questo progetto, cerca volontari che diano una mano dedicando qualche ora alla sistemazione del bellissimo bosco che “ospita” il sentiero.

«Il lavoro è piuttosto lungo ma se siamo in tanti basteranno altri due o tre giorni compreso il 2 ottobre e ce la faremo a sistemare tutto – dice Max Laudadio, fondatore di On, facendo appello a chi è disponibile a dare una mano – Vi chiedo di fare l’impossibile per esserci, il 30 è vicino! Il lavoro che stiamo facendo per avere tutto pronto per quella data è grande. Sono pronte bacheche, dispense, frecce, targhe, attori, registrazioni, tecnologia, sito, app, evento di inaugurazione e sarebbe un peccato se il sentiero, il vero protagonista, non riuscissimo a presentarlo al meglio. Grazie, confido nella partecipazione di tutti per una bella mattinata insieme in mezzo alla natura».

Il ritrovo è fissato per le 8,30 di domenica 2 ottobre al parcheggio di Via della Croce a Cuasso.

Chi vuole partecipare può scrivere una email all’indirizzo info@associazioneon.org oppure andare sulla pagina Facebook dell’Associazione On, e commentare l’appello di Max Laudadio dando la propria disponibilità.

E’ ovviamente consigliato un abbigliamento adatto a lavorare nel bosco, e, se li avete a disposizione, guanti, e rastrelli e cesoie.