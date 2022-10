Grazie al bando Sport per tutti Busto Arsizio avrà una nuova palestra all’aperto a Sant’Anna

Grazie al bando Sport nei parchi, vinto dal Comune di Busto Arsizio, a Sant’Anna si potrà realizzare la palestra all’aperto. Sono stati messi a disposizione, infatti, 20.000 euro (10 mila finanziati col bando e 10 mila con risorse proprie, ndr) per il progetto nel parco di via De Curtis dove già da tempo l’amministrazione sta portando avanti la piantumazione di una pianta per ogni nuovo nato.

Sorride il consigliere comunale delegato al Verde Orazio Tallarida: «Avremo la possibilità, in tempi brevi, di destinare l’importo arrivato in questi giorni per installare, nell’area a verde di via de Curtis, 6 attrezzature polivalenti per l’allenamento isotonico e cardio: un servizio ai cittadini di Sant’Anna e non solo che sarà seguito da altri progetti analoghi in altri parchi, a cominciare dal parco Sempione. Un ottimo lavoro dei nostri bravi tecnici di Agesp Attività Strumentali e degli uffici comunali coinvolti nel progetto».