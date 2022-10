Grosso incendio all’Unahotels di Varese domato dai vigili del fuoco

L’immagine che si è presentata a chi si affacciava su via Albani nei primi minuti dallo scoppio dell’incendio era impressionante: fiamme altissime che si alzavano dalla copertura esterna del grosso complesso ricettivo che si staglia dietro all’ippodromo, l’Unahotels, ma fortunatamente l’emergenza è stata gestita velocemente e tutto è stato riportato in sicurezza in poche decine di minuti.

Galleria fotografica Incendio all’Unahotels di via Albani a Varese 4 di 16

L’incendio è scoppiato poco prima delle 10 di giovedì 6 ottobre, il principio delle fiamme è arrivato da una parte della struttura che si trova nella zona posteriore del complesso edilizio, opposto rispetto al grande ingresso che invece guarda sull’ippodromo di Varese. Un innesco partito dai locali con gli impianti di condizionamento, che ha intaccato la copertura esterna e in breve ha raggiunto la parte superiore dell’edificio.

Immediatamente sono stati evacuati gli ospiti della struttura, circa un centinaio di persone, e allertati i vigili del fuoco. Gli operatori formati dell’albergo hanno gestito le prime fasi dell’emergenza e non si sono registrate particolari criticità ne tra i dipendenti ne tra gli ospiti.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti due autopompe, un’autoscala e un autobotte che sono riusciti in poco tempo a domare le fiamme. La parte interna dello stabile non è stata interessata dall’incendio e sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza.