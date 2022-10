Il Gruppo Meloni – Noi per Sumirago: “Chiediamo maggiore tutela dei diritti delle opposizioni”

Il Gruppo Meloni – Noi per Sumirago in data 21 ottobre ha presentato una nuova istanza al Prefetto per chiedere un richiamo formale del Sindaco Beccegato a una maggiore tutela dei diritti delle opposizioni. Come scritto nel loro comunicato, che riportiamo qui integralmente, “i fatti risalgono all’ultima seduta consiliare quando, in seguito al diniego di rinvio del Consiglio Comunale, le opposizioni in segno di protesta abbandonarono l’aula consiliare”.

“In quattro mesi dall’insediamento del nuovo consiglio comunale è già la seconda volta che siamo costretti a ricorrere all’intervento del Prefetto per chiedere maggiori garanzie verso i Gruppi di opposizione. Ricordo all’amministrazione comunale che i consiglieri di minoranza sono i rappresentanti del 60 % dell’elettorato di Sumirago”, spiega Stefano Romano.

E continuano: “Il lavoro delle opposizioni non è di certo semplice avendo contezza dei punti posti all’odg nei pochi giorni precedenti alle sedute consiliari. Il nostro impegno nel portare avanti l’interesse dei cittadini è forte tanto da avere contatti costanti col territorio. A metterci in stato di allerta non è tanto il ritardo nella consegna dei documenti bensì la risposta alla nostra richiesta di rinvio del consiglio comunale. Affermare che, attraverso una interpretazione di un articolo del regolamento consiliare, smentita da una nota del Ministero degli Interni che ne afferma l’inapplicabilità, sia legittimo e nelle preragative dell’Amministrazione Comunale consegnare la documentazione allegata a un Consiglio Comunale entro le 24 ore antecedenti la seduta consiliare, nel caso diventasse prassi, rappresenterebbe l’annichilimento delle funzioni dell’opposizione con un grave deficit democratico. Per questo abbiamo chiesto, nella nostra missiva al Prefetto, che vengano garantiti i diritti delle opposizioni per “un’adeguata e tempestiva informazione” sugli argomenti sottoposti all’attenzione del Consiglio Comunale – ha concluso Romano.”