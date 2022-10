Halloween 2022 a Varese e provincia: tutti gli eventi per la notte più paurosa dell’anno

Sempre più amata da grandi e piccini. la Festa di Halloween si celebra al calar della notte del 31 ottobre. Complice il lungo ponte per la Festa dei Morti, le iniziative a tema zucche, fantasmi e giochi di paura sono proposte per tutto il weekend, dal 28 al 31 ottobre.

Momenti per divertirsi, esorcizzare le paure e riscoprire antiche usanze, tradizioni e persino luoghi d’arte.

EVENTI PER LA NOTTE DI HALLOWEEN IL 31 OTTOBRE

CASSANO MAGNAGO – La più grande festa della provincia di Halloween è a Cassano Magnago. Lunedi 31ottobre dalle ore 19.30 ritorna il grande evento dedicato alla notte più tenebrosa dell’anno – Tutte le informazioni

LOMBARDIA – Halloween nei beni Fai della Lombardia. Da sabato 29 a lunedì 31 ottobre a Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno, al Monastero di Torba a Gornate Olona, a Villa e Collezione Panza a Varese e a Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo – Tutte le informazioni

VARESE – A Casbeno si festeggia Halloween tra musica e polenta. L’Halloween Party del Circolo di Casbeno è in programma a partire dalle 19.30. Tutte le informazioni

VALLE OLONA – Passeggiate nei boschi, momenti di incontro e letture di paura per l’Halloween in valle Olona. Dettagli e locandine dei diversi eventi – Scopri di più

FESTE NEI PARCHI E IN CITTA’

OGGIONA CON SANTO STEFANO – La Pinetina è il luogo perfetto per ospitare la prima Festa di Halloween promossa dalla Pro Loco. Il Villaggio del mistero allestito dalla Pro Loco aprirà domenica 30 ottobre dalle ore 14 alle 18.30 con banco gastronomico, truccabimbi e lettere da brivido – L’iniziativa

VARESE – Halloween conquista via San Martino a Varese con due pomeriggi di mostri e magia: spettacoli di bolle di sapone, magia e mangiafuoco sabato 29 ottobre e poi Truccamostri per tutti nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre – L’evento

GALLARATE – Zucche, caramelle e storie di paura: la serata Halloween in centro a Gallarate è un allestimento speciale proposto dal Distretto del Commercio in Galleria Crocetta, con attività per bambini di tutte le età. E ovviamente anche dolci sorprese – L’articolo

SOMMA LOMBARDO – Dolcetto o voletto? Per Halloween a Volandia si decolla con streghe spettri e mostriciattoli. Lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre alle ore 11, 15e 17 tutti i bambini potranno gratuitamente partecipare all’attività di animazione. E i bambini mascherati entrano con biglietto d’ingresso ridotto a 2 euro – Leggi qui

CASTIGLIONE OLONA – Ad Halloween il Castello di Monteruzzo si trasforma in un “Castello da paura” in collaborazione con l’Associazione Amici di Castiglione e l’Associazione Genitori In Branda onlus – L’evento

FAGNANO OLONA – C’è il “Percorso di paura” all’Approdo Calipolis con spettacoli e sorprese ad animare la serata del 31 ottobre nello spazio gestito dall’associazione dei Calimali – Leggi qui

MARNATE: Camminata notturna di educazione ambientale senza paura per i più piccoli assieme alla Gev venerdì sera e l’indomani mattina pulizia dei boschi – Leggi di più

SOLBIATE CON CAGNO (CO) – Lunedì 31 ottobre a Concagno c’è Happy Holloween, con dolcetto e scherzetto per le vie del paese. La festa promossa dall’associazione Pro Concagno inizia alle ore 16.30 al Centro civico con merenda e laboratorio. Alle ore 18 spettacolo di magia – La festa

GIOCHI, INDAGINI, ESPLORAZIONI

VARESE – Per provare a giocare a curling serve un costume di Halloween: è Zuccurling, iniziativa speciale della Varese Curling che organizza per sabato 29 una prova aperta a tutti al palaghiaccio – Ecco come fare a prenotare

BRUSIMPIANO – C’è un Invito a cena con delitto promosso da Associazione culturale Piambello con la collaborazione con VisitBrusimpiano, Teatro Eventi e Pro loco, si terrà sabato 29 ottobre con inizio alle 20 – I dettagli

INARZO – Due giorni da paura per Halloween in Palude Brabbia con due esplorazioni adatte a tutta la famiglia nella natura dell’Oasi Lipu al calar della sera nei pomeriggi di domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre, risolvendo gli enigmi di una favola itinerante – L’iniziativa

SARONNO – LOMAZZO – OLGIATE COMASCO – Quattro indagini misteriose da portare a termine ad Halloween nella Valle del Torrente Lura dal 28 al 31 ottobre, un evento ogni sera per sfidare la paura e giocare a indagare sul misterioso rapimento di un antiquario – Qui tutto il programma

TRADATE – Sabato sera alle 19 all’Eco Planetario si gioca con “L’enigma del teschio”, senza paura, per svelare i misteri del cielo a partire da un’immagine sfocata – Il gioco

VARESE – La società invita i tifosi a indossare il “vestito più terrificante possibile” in occasione del match di domenica 30 ottobre al palasport di Masnago, Openjobmetis – Treviso: sarà una partita da incubo (speriamo solo per l’abbigliamento) – L’iniziativa

LABORATORI

TRADATE: Alla scoperta delle stelle e dei pianeti all’Eco Planetario, aspettando Halloween. Il centro didattico scientifico organizza una serie di appuntamenti per prepararsi alla “notte più spaventosa dell’anno” alla scoperta della volta celeste tra storie di fantasmi, streghe e zucche. Partecipazione dedicata a viaggiatori tra i 6 e i 10 anni domenica 30 ottobre – I dettagli

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Appuntamento alle cascine di Ville Colombo sabato pomeriggio per festeggiare Halloween con un laboratorio pratico di intaglio delle zucche e di costruzione di mascherine per bambini da 3 a 6 anni – Come partecipare

MALNATE – Sabato 29 ottobre ore 10.30 appuntamento con “Letture mostruose” e laboratorio creativo a tema al Museo di scienze naturali Realini – L’iniziativa

INDUNO OLONA – In biblioteca stanno per arrivare i Manomostri, e saranno i bambini a costruirli insieme nei saloni della biblioteca con un doppio laboratorio di Halloween a cura di Nadia Chiesa – La locandina

SAMARATE – doppio appuntamento di Halloween in Biblioteca sabato 29 ottobre: tra fantasmi e mostri, cosa bollirà in pentola? Alle ore 10 Lettura e Laboratorio creativo per bambini di 4-7 anni e a seguire, alle ore ore 11 “Streghe, Fantasmi e Misfatti” per bambini tra 8 e 11 anni, alla scoperta del teatro di Shakespeare con Macbeth – Scopri di più

BUSTO ARSIZIO – Speciale Halloween Party lunedì sera al Teatro Sociale di Busto con lo spettacolo di burattini Meneghino e lo spiritello del castello di Tremerello. In più premi e buffet. Gli spettatori sono invitai a presentarsi mascherati. Per info e prenotazioni: info-arcadinoe@libero.it oppure 349 3281029 – La locandina

STORIE DI PAURA

BUSTO ARSIZIO – Venerdì pomeriggio la Sala Monaco della biblioteca ospita Letture Spaurose per bambini e bambine dai 3 ai 7 anni – L’iniziativa

BUSTO ARSIZIO – Sabato 29 ottobre il Bibliobus, il furgoncino adibito a biblioteca itinerante, farà tappa come ogni sabato presso il mercato centrale di Busto Arsizio per un Halloween al mercato: dalle 10 alle 12.30 letture a tema Halloween per bambini – L’evento

TRADATE – Mi leggi una storia… di paura? Letture per bambini da 3 a 6 anni con Pietro e Silvia venerdì 28 ottobre alle ore 16:30 in Biblioteca Frera – Leggi qui

VENEGONO SUPERIORE – In biblioteca arrivano venerdì pomeriggio alle 16.30 arrivano “Mostri & Co!“: appuntamento in biblioteca con le letture di “Parole in viaggio” per bambini tra 4 e 8 anni. Evento gratuito su prenotazione – Come partecipare

ANGERA – Per i bambini dai 4 ai 6 anni l’appuntamento è in biblioteca, sabato 29 ottobre alle ore 10.30, con “Pipistrelli in biblioteca”. Le attività sono organizzate in collaborazione con il Centro famiglia del Comune del di Arona e i ragazzi del centro diurno BRUM che hanno realizzato le decorazioni a tema. Tutte le attività sono gratuite e su prenotazione – Qui tutte le info

STRESA – Ore 10.30 presso la Biblioteca Civica di Stresa è in programma Biblio letture di Halloween Storie & Dolcetti per bambini coraggiosi (3-7 anni) – Scopri di più

SOMMA LOMBARDO – “Giulia, la strega di Somma Lombardo” è il nuovo libro di Cesarina Briante che racconta il folklore ai bambini con un insieme di racconti a misura di bambino, ma anche per i genitori – Il libro

HALLOWEEN AD ARTE, TRA MUSEI E BELLEZZA

VARESE – Sassofoni “da paura” a Varese per festeggiare Halloween com’è ormai tradizione con il concerto dell’ensemble de saxophones, che si esibirà domenica 30 ottobre 2022 alle 18, presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale “Malipiero” di Varese – Il concerto

CASALZUIGNO – Halloween a Villa Della Porta Bozzolo tra misteri, aperitivi e visite a lume di candela, alla Villa e al parco illuminato a tema – Leggi qui