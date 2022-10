Halloween a Villa Della Porta Bozzolo tra misteri e visite a lume di candela

La notte di Halloween è in arrivo e Villa Della Porta Bozzolo propone ai suoi visitatori due appuntamenti speciali per un fine settimana “da brividi”. La villa di Casalzuigno invita grandi e bambini domenica 30 e lunedì 31 ottobre all’appuntamento “Senza paura”: una speciale visita guidata tra le stanze della villa, un’avvincente visita-gioco nelle sale, tra indizi, esplorazioni e paurosi misteri da scoprire, porterà i più piccoli a conoscere i protagonisti, i racconti e le leggende che ruotano attorno a questa imponente dimora (il percorso è adatto a bambini dai 6 ai 10 anni). Alle ore 14:30 e 16:30.

Lunedì 31 ottobre, alle 18 e alle 19, è invece previsto l’appuntamento “Notte in villa”. Una speciale visita guidata condurrà i partecipanti lungo un percorso che, grazie alle luci spente e all’ausilio di torce, permetterà di scoprire angoli e particolari inediti della dimora che solitamente non si colgono nelle ore diurne. Ad arricchire la visita il racconto di curiosi avvenimenti, storie e vicende dei protagonisti più celebri che hanno abitato la residenza della famiglia Bozzolo. Per l’occasione, anche nel magnifico parco la luce delle lampade rivelerà i suoi scorci più segreti, proprio come era un tempo. Al termine della visita sarà possibile gustare un aperitivo presso il ristorante interno “I Rustici”. La visita è adatta a grandi e bambini.

Per tutte le informazioni 0332.624136 o faibozzolo@fondoambiente.it.