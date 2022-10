Halloween conquista via San Martino a Varese con due pomeriggi di mostri e magia

Spettacoli di bolle di sapone, magia e mangiafuoco sabato 29 ottobre e poi Truccamostri per tutti nel pomeriggio di lunedì 31 ottobre

Halloween si fa in due nel centro pedonale di Varese grazie alle iniziative promosse dall’Associazione commercianti di via San Martino che hanno organizzato due pomeriggi da paura.

Il primo è per sabato 29 ottobre: a partire dalle ore 15.30 diversi spettacoli animeranno la strada con bolle di sapone, giochi di prestigio e incredibili mangiafuoco (in caso di pioggia l’evento sarà rimandato a lunedì 31 ottobre).

Il secondo appuntamento è per il pomeriggio di lunedì 31 ottobre quando, a partire dalle ore 15 uno speciale Truccamostri (il truccabimbi di Halloween a cura dell’associazione 23&20) è a disposizione dei passanti per far emergere il lato più pauroso di grandi e piccini.