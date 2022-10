Halloween nei beni Fai tra laboratori “mostruosi” e visite guidate a lume di candela

Variante scozzese di All Hallow Eve, ovvero la “vigilia di tutti i Santi”, la festa conosciuta nel mondo anglosassone come Halloween è stata integrata a pieno titolo nella nostra cultura, e si festeggia da tradizione nella notte del 31 ottobre. Ormai da diversi anni anche molti Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano organizzano per l’occasione una rassegna di iniziative all’insegna del divertimento ma anche della storia e della cultura locale, alla scoperta di antiche tradizioni e leggende.

Molti gli eventi in programma nei Beni lombardi:

A Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno (VA) andrà in scena domenica 30 e lunedì 31 ottobre “Senza paura. Un pomeriggio in Villa”, avvincente visita-gioco per bambini e famiglie nelle sale della Villa, sulle tracce di inquietanti enigmi da risolvere. Racconti e leggende che ammantano la storia della dimora promettono di far vivere ai più piccoli un’esperienza coinvolgente, alla scoperta di stili di vita, abitudini e antiche credenze. Il percorso si terrà alle 14.30 e alle 16.30 ed è adatto a bambini dai 6 ai 10 anni. Ingressi: Iscritti FAI € 5; Ridotto 6-18 anni € 10.

Inoltre, in occasione della notte del 31 ottobre, la Villa aprirà le porte per una speciale visita guidata a luci spente: con l’ausilio di torce, alle ore 18 e alle 19, si andrà alla scoperta di angoli remoti e dettagli della dimora e dello splendido giardino che solitamente non si scorgono alla luce del giorno. Ad arricchire il percorso di visita, il racconto di curiosi avvenimenti, storie e vicende dei protagonisti più celebri che abitarono le stanze della villa. Al termine sarà possibile gustare un aperitivo o cenare (su prenotazione) al ristorante interno alla Villa “I Rustici”. Ingressi: Intero € 18; Ridotto 6-18 anni € 11; Iscritti FAI € 6, Residenti nel Comune di Casalzuigno e Convenzioni € 6; Studenti 19-25 anni € 12; Famiglie (2 interi + 2 ridotti) € 47; Ridotto 0-5 anni gratuito.

A Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo, appuntamento sabato 29 ottobre con una serie di visite speciali per adulti e attività “misteriose” dedicate ai bambini. In preparazione della notte di Halloween, alle ore 16 i più piccoli potranno cimentarsi in un divertente percorso lungo le sale del palazzo e nei giardini, tra indovinelli ed enigmi da risolvere, mentre il gioco interattivo della Escape Room li condurrà alla scoperta delle tante storie racchiuse tra le antiche sale. La durata del laboratorio è di circa 1 ora. Ingressi: Bambini intero € 8; bambini iscritti FAI, convenzioni e disabili € 4. Il biglietto consente la partecipazione all’attività dei bambini e non comprende l’ingresso degli accompagnatori. Nel corso della serata – alle ore 18.30, 19.30 e 20.30 – seguirà un ciclo di visite guidate speciali a luci soffuse sulla storia del palazzo e della famiglia Moroni, che consentiranno di ammirare gli affreschi barocchi e i capolavori della collezione, come Il Cavaliere in rosa e il Ritratto di Isotta Brembati di Giovanni Battista Moroni. La durata della visita è di circa 1 ora. Ingressi: Intero € 16; Iscritti FAI e Convenzioni € 8; Ridotto 6-18 anni € 12; Studenti fino a 25 anni € 14; Famiglia (2 interi + 2 ridotti) € 46.

A Villa e Collezione Panza a Varese Halloween si festeggia domenica 30 e lunedì 31 ottobre, con una serie di visite a tema per i più piccoli, che verranno guidati in un percorso tra storie misteriose, angoli nascosti e personaggi stravaganti e luci inaspettate. Al termine, un divertente laboratorio volto a realizzare pozioni magiche e oggetti stregati. Consigliate ai bambini dai 4 agli 8 anni, le attività si svolgeranno nei seguenti orari: domenica 30 ottobre alle ore 11 e alle 15, lunedì 31 ottobre alle 11, alle 15 e alle 16.30. Ingressi: Intero bambini € 10; Bambini iscritti FAI € 5; Intero adulto accompagnatore € 5; Adulto accompagnatore iscritto FAI gratuito.

Molte le iniziative al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), a partire dalle speciali visite serali previste per sabato 29, domenica 30 e lunedì 31 ottobre alle ore 17, 18.30 e 20. Ricerca scientifica, archeologia, storia, ma anche credenze popolari, tradizioni locali e folklore saranno gli ingredienti di un racconto capace di restituire il fascino, la complessità e la ricchezza del primo Bene del FAI.Per l’occasione, alle ore 19.45 si potrà gustare una cena a tema autunnale presso il ristorante interno “Antica Torre”, servita nell’antico refettorio del Monastero.

Menu: Antipasti – Mostarda di zucca con crema di caprino e formaggella vaccina, Fiore di pancetta e aceto balsamico, Sformatino di zucca e funghi. Primo – Risotto alla zucca, amaretto e calamari al limone. Secondo – Arrosto di maiale con salsa di zucca, vincotto e uvetta. Dolce – Torta morbida al cacao con crema pasticcera alla zucca. Sono compresi coperto, acqua, ¼ di vino e caffè. È possibile ordinare con anticipo un secondo piatto vegetariano. Con l’acquisto del biglietto e la visita guidata (Intero: € 14, Iscritti FAI: € 6, Ridotto residenti: € 6) alle ore 17 o alle 18.30 la cena è automaticamente prenotata ma dovrà essere saldata in loco (€ 35 a persona). Per info e prenotazioni: anticatorre.torba@gmail.com; tel. 348 8687196. Inoltre, nei pomeriggi di domenica 30 e lunedì 31 ottobre, alle ore 14.30 e 16, i più piccoli potranno partecipare a un’avvincente visita-gioco sulle orme dei guerrieri longobardi e dei loro fedeli destrieri, delle operose monache benedettine, della badessa Aliberga e del suo ritratto, fino a disvelare il sepolcreto nella torre. Per bambini dai 6 ai 10 anni, con possibilità di fare merenda al ristorante interno. Ingressi: Intero bambini € 10; Bambini iscritti FAI, Residenti nei Comuni di Gornate Olona e Castelseprio € 6; Adulti accompagnatori intero € 8; Adulti accompagnatori iscritti FAI o residenti nei Comuni di Gornate Olona e Castelseprio gratuito.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2022” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo di Nespresso, azienda che dal 2020 sostiene la Fondazione, di Pirelli che conferma per il decimo anno consecutivo la sua storica vicinanza al FAI, e di Delicius che riconferma per il secondo anno il suo sostegno al progetto. Villa Della Porta Bozzolo è museo riconosciuto da Regione Lombardia. La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO “I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.)”.

Per informazioni:

Monastero di Torba – tel. 0332 820301; faitorba@fondoambiente.it

Villa Della Porta Bozzolo – tel. 0332 624136; faibozzolo@fondoambiente.it

Palazzo Moroni – Tel. 035/0745270; faimoroni@fondoambiente.it

Villa e Collezione Panza – tel. 0332 283960; faibiumo@fondoambiente.it

www.fondoambiente.it; www.halloweenconilfai.it