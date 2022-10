Handicap Sport Varese, ricomincia l’avventura in Serie A

La partita è molto difficile ma in un certo senso può passare in secondo piano perché la cosa più importante è un’altra: il ritorno ufficiale in Serie A della Handicap Sport Varese di basket in carrozzina. Una bandiera dello sport provinciale (paralimpico e non solo) che nella sua lunga storia ha già rappresentato in più occasioni la Città Giardino ai massimi livelli: la promozione ottenuta in primavera ha ridato alla squadra di coach Bottini quello che era sfuggito (anche con una certa sfortuna) tre anni fa e ora i biancorossi possono intraprendere in tutto e per tutto il nuovo cammino.

La Amca Elevatori comincerà il torneo da Porto Potenza Picena, campo di casa della Kos Group Santo Stefano che è tra le principali candidate allo scudetto e una delle favorite del Girone A insieme a Giulianova (le 12 squadre sono suddivise in due gruppi: le prime quattro vanno ai playoff, le ultime due agli spareggi-salvezza). I marchigiani sono senza il capitano Enrico Ghione (squalificato per doping sino al 15 dicembre) e hanno inserito lo statunitense Tommie Lee Gray, l’azzurro Alessandro Boccacci, la spagnola Isaleb Lopez Chavez e l’esperto Fabio Rimondi.

La palla a due sarà alzata alle ore 16 di sabato 15 ottobre, con Varese che proverà a mettere in campo tutto il proprio entusiasmo per provare a colmare il gap tecnico con i marchigiani, finalisti nella scorsa stagione. L’Amca però non è certo una squadra materasso: Bottini ha perso un giocatore di alto profilo come Pedretti e il suo alter ego Marinello (entrambi normodotati: per regolamento possono giocare in Serie B ma non in Serie A) ma ha confermato un nucleo forte e affiatato con i vari Fiorentini, Molteni (foto in alto), Roncari, Sala e Gabriele Silva. L’altro Silva, il quotato argentino Luca Gabriel, è lo straniero di turno mentre Mazzolini, Nava e Pedron sono i graditi ritorni “a casa”. Oltre al sudamericano poi, la HSV ha aggiunto alla rosa l’esperto Michele Fabris e la giovane Elsiabetta Bisagna, prima donna a vestire la maglia biancorossa e comunque “eleggibile” per la Serie A.

Il girone A, oltre a Varese e Santo Stefano, vede impegnate Sassari, Porto Torres, Bergamo e i vicecampioni d’Italia di Giulianova. Nel girone B i tricolori di Cantù insieme a Roma, Treviso, Firenze, Reggio Calabria e Padova. Prima partita interna per l’Amca Elevatori il prossimo 29 novembre contro Bergamo.