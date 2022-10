Happy Holloween a Concagno con dolcetto scherzetto per le vie del paese

È in strada, per le piazze e nel cortile del Centro civico di Concagno l’Happy Holloween promosso dall’Associazione Pro Concagno per lunedì 31 ottobre, a partire dalla merenda con laboratorio a tema in programma per le ore 16.30.

A seguire, alle ore 18, uno spettacolo di Magia e poi cena in compagnia con pizza e bibita (su prenotazione) e infine tutti a caccia dell’ultima portata con “Dolcetto scherzetto” per le vie del paese.

Chi lo desidera può contribuire ad allestire il centro civico portando con sé la propria zucca intagliata.

L’evento si svolgerà all’aperto. In caso di pioggia sarà annullato.

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto.

Per info e prenotazioni per la cena (pizza + bibita a 7 euro), contattare entro venerdì 28 ottobre Sabrina al 346 4750763.