I diritti di pesca sul Lago Maggiore nella “Dataroom” di Milena Gabanelli

È dedicato al Lago Maggiore e al caso dei diritti esclusivi di pesca della famiglia Borromeo, l’ultimo approfondimento di “DataRoom”, lo speciale del Corriere della Sera dedicato al data journalism curato da Milena Gabanelli.

In un articolo apparso oggi sul quotidiano cartaceo e online, viene affrontata la discussa questione legata alla quota che i pescatori professionisti e dilettanti devono versare, per poter pescare nelle acque del lago, alla società che gestisce i beni della famiglia nobiliare e di conseguenza, alle azioni che quest’ultima deve attuare per tutelare il Lago Maggiore.

Si tratta di una quota annuale a fronte della quale sono previste, a carico della società che gestisce i beni del circuito Borromeo una serie di attività di tutela della qualità del Verbano, tra cui le attività di ripopolamento ittico, come stabilito da una serie di normative e sentenze.

L’approfondimento del Corriere ricostruisce la storia (si parte dal 1400) che sta alle spalle di questa situazione, giuridicamente fondata, e le responsabilità in materia di verifica degli adempimenti. Un eccezione, quella del Lago Maggiore, che non trova altri riscontri in Italia, dove nel tempo diritti analoghi sono stati cancellati o acquisiti, dietro indennizzo, dalle pubbliche amministrazioni. L’articolo