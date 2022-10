Si è dimesso il direttore sportivo del Legnano Raffaele Ferrara

Con un comunicato in serata, il Legnano calcio ha comunicato che, in data odierna, lunedì 17 ottobre, “il direttore sportivo Raffaele Ferrara ha rassegnato le dimissioni per motivi personali. Domani, verosimilmente, o al più tardi mercoledì sarà annunciato il successore”.

Ferrara era entrato nello staff lilla nel giugno scorso, subito dopo la fine del passato campionato, smentendo alcune voci che lo portavano verso la Pro Sesto: “Tempo fa – la sua dichiarazione – mi sono incontrato con il presidente Munafò e ho preso l’impegno di venire qui. Vero, sono stato contattato da altri club, che ringrazio per la stima, ma ho mantenuto la parola e sono qui al Legnano”

Il ds ha condotto l’intera campagna acquisti e anche il suo giudizio sull’arrivo di mister Palo deve avere avuto una importanza non indifferente.