Il grande ritorno del marchio Isotta Fraschini: gareggerà nel Mondiale Endurance

Fu una delle glorie industriali di Saronno, oggi non ha più collegamenti con la città degli amaretti ma siamo sicuri che l’anno prossimo, quando quel nome sarà protagonista del Mondiale Endurance di automobilismo, in tanti sentiranno battere il cuore. Parliamo della Isotta Fraschini il cui marchio tornerà a ruggire su alcuni dei circuiti automobilistici più importanti del mondo.

L’annuncio è di pochi giorni fa: il glorioso marchio saronnese affiancherà i bolidi costruiti dall’azienda veneta Michelotto che costruirà quelle che si chiamano Hypercar, vetture ibride (motore sia termico sia elettrico) che partecipano al WEC, il mondiale delle gare di durata che sta per accogliere numerose nuove case costruttrici e che ha il suo evento clou con la 24 Ore di Le Mans. Secondo i programmi, la Isotta-Michelotto dovrebbe esordire nella gara di Spa-Francorchamps a fine aprile, terza delle sette gare in calendario nel WEC 2023.

In tempo quindi per testare i mezzi (per ora non è specificato se al via ci saranno uno o due prototipi) per partecipare a Le Mans, dove l’appuntamento è per il 10 e 11 giugno; si correrà anche a Monza nel mese di luglio. Secondo quanto comunicato fino a ora, l’Isotta Fraschini “Tipo 6” (questo il nome proprio) sarà presentata nel mese di febbraio; la costruzione delle vetture avverrà a Padova nell’officina di Michelotto mentre i test in galleria del vento saranno effettuati nella sede della Williams di Formula 1, in Inghilterra.

Per il momento invece non ci sono voci relative ai piloti che verranno impiegati sulle Isotta del campionato iridato, ma è chiaro che serviranno specialisti di una categoria che si preannuncia molto interessante. Accanto alle Toyota, alle Peugeot e alle Glickenhaus già presenti quest’anno (oltre all’Alpine), nel 2023 arriveranno anche due Ferrari ufficiali, le Porsche, le Acura (marchio legato alla Honda) e le Cadillac mentre per il 2024 è previsto lo sbarco nel WEC anche della Lamborghini e della BMW. Insomma, il gotha dell’automobilismo sportivo dove non può mancare una Casa che ha fatto (anche) la storia di Saronno e del Varesotto.