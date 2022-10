Il Legnano rimonta la Castellanzese e vince 2-1 un derby incandescente. È la svolta?

Grande vittoria per il Legnano nel derby con la Castellanzese, battuta 2-1 al termine di una partita molto intensa e combattuta. Al vantaggio di Ibe dopo pochi minuti di gioco rispondono le reti di Banfi su rigore e Rocco. I ragazzi di Palo danno prova di grande determinazione e furore agonistico ribaltando il match in pochi minuti e difendendo il risultato fino al 96’, sprecando a più riprese il terzo goal. Lilla che finalmente ritrovano la vittoria, portandosi a 11 punti al 12° posto in classifica, a una sola lunghezza dai rivali di giornata. Chissà se questa prestazione potrà rappresentare la svolta della stagione per il Legnano, atteso la prossima settimana sul campo del Derthona per confermarsi e ripartire dopo un avvio di campionato decisamente complicato.

Fin dal calcio d’inizio la tensione in campo è palpabile, come dimostrato dall’intensità dei contrasti e dalla determinazione delle due squadre nell’attaccare la metacampo avversaria. Tuttavia, bastano 5 minuti agli ospiti per trovare il varco giusto nella difesa lilla, con un’imbucata centrale di Cocuzza a servire Ibe sul filo del fuorigioco, bravo poi a scavalcare Ravarelli con un tocco dolcissimo e portare in vantaggio i suoi. Il Legnano subisce il colpo e fatica a organizzare una reazione ragionata, sbagliando spesso le scelte in zona di rifinitura. Il primo tiro dei padroni di casa arriva infatti solamente al 20’, quando Donnarumma prova il tiro da fuori trovando un’attenta risposta di Pilotti, sulla cui respinta si avventa Mamadou Kone a centro-area, spedendo il pallone fuori col sinistro. Al 27’ i lilla hanno l’occasionissima per pareggiare: follia di Compagnoni che allarga il braccio mentre copre un pallone innocuo che sta per terminare sul fondo e centra in faccia Banfi, gesto punito con un calcio di rigore che lo stesso numero 9 di giornata trasforma spiazzando il portiere. È la scintilla che ci voleva ai padroni di casa per prendere fiducia e girare l’inerzia della partita a loro favore. Trascinati da un pubblico incandescente, i lilla cominciano a mettere pressione sui neroverdi, costretti a liberarsi frettolosamente del pallone e spesso in affanno. È proprio da una palla riconquistata a centrocampo che il Legnano ribalta la partita al 32’: recupero di Cosentino, palla per Myrtollari che allarga per Kone, il quale a sua volta la mette in mezzo e trova il comodo tap-in di Rocco a porta praticamente sguarnita a fare 2-1. L’area della Castellanzese, invasa da giocatori lilla nell’occasione, è la fotografia perfetta del totale cambiamento della partita, capovolta nel giro di pochi minuti dal furore e dalla voglia di rivalsa dei padroni di casa. Gli ospiti provano comunque a reagire e al 35’ si rendono pericolosi con il colpo di testa di Mandelli a centro-area sul traversone da destra di Pisan, incornata alta però sulla traversa. Passano due minuti e Vernocchi sfiora il capolavoro su punizione dai 30 metri con una traiettoria spettacolare che fischia a pochi centimetri dall’incrocio dei pali alla destra di Pilotti. Si tratta dell’ultimo spunto della prima frazione, in cui c’è da registrare la grande reazione del Legnano.

La prima occasione della ripresa è ancora una volta per i lilla, con il destro a botta sicura di Myrtollari dal limite dell’area respinto accidentalmente da Banfi, che intercetta involontariamente la pericolosa conclusione del centrocampista greco e si sostituisce ai difensori avversari. La Castellanzese risponde al 58’ con la punizione mancina da posizione defilata dell’ex Cocuzza che non impensierisce particolarmente Ravarelli, sicuro della presa nell’occasione. Si tratta inoltre della prima parata della partita per il numero 1 lilla. Rispetto al primo tempo, cala l’intensità sul terreno di gioco, aspetto probabilmente dovuto alla diversa strategia di gioco del Legnano, più attento a gestire il possesso palla piuttosto che cercare insistentemente il doppio vantaggio. La chance del terzo goal arriva infatti da palla inattiva, con la punizione dalla trequarti di Donnarumma che pesca Cosentino in area, poco preciso però con il suo colpo di testa al 69’. Contemporaneamente, lo sfortunato Pisan è costretto a lasciare il campo in barella, ricevendo gli applausi dei sostenitori di entrambe le squadre. All’81’ i lilla hanno la chance per chiuderla con l’ottimo contropiede condotto sull’asse Forte-Vernocchi, con il primo che va a concludere con il destro dal limite dell’area ma non centra il bersaglio. Occasionissima per gli ospiti per pareggiare quando all’85’ Cocuzza serve perfettamente Mandelli con un cross millimetrico, ma lo stacco di testa del numero 21 neroverde sfiora il palo e termina sul fondo. Nel primo dei sei minuti di recupero i padroni di casa ripartono in quattro contro uno, ma incredibilmente Romano si fa scippare il pallone e spreca una chance monumentale per sigillare il match. L’errore dell’attaccante lilla non risulta però decisivo per il risultato, poiché i ragazzi di Palo riescono a difendere il vantaggio e a portare a casa 3 punti di importanza capitale, festeggiati con un urlo liberatorio dall’intero gruppo squadra al fischio finale.

Decisamente soddisfatto al termine della partita mister Palo: «L’impegno dei ragazzi in settimana mi ha trasmesso grande fiducia, oggi hanno dimostrato grande carattere ma anche umiltà considerato l’avversario che andavamo ad affrontare. Ora non bisogna ricadere nuovamente negli stessi errori – ha aggiunto l’allenatore lilla -, dobbiamo incominciare a correre perché di tempo ne abbiamo già perso abbastanza». Sereno e sorridente nonostante la terza sconfitta consecutiva, Meloni si presenta in conferenza stampa per analizzare la partita dei suoi: «Fa ovviamente rabbia perdere, eravamo partiti benissimo con un goal molto bello ma poi ci siamo sciolti anche per bravura loro, nel secondo tempo invece siamo stati molto confusi. Chi vince ha sempre ragione, quindi bravi loro. Quest’ultima è stata la mia prima intera settimana di lavoro – ha aggiunto il mister neroverde -, devo ancora capire qual è l’abito migliore per questa squadra, le ultime sconfitte sono più colpa mia che dei ragazzi».

LEGNANO-CASTELLANZESE 2-1

Marcatori: Ibe 5’ (C), Banfi (p) 27’ (L), Rocco 32’ (L).



Legnano: Ravarelli, Pagani, Silvestre, Donnarumma (dal 90’ Benedetti), Arpino, Cosentino, M. Kone, Vernocchi, Banfi (dal 90’ Romano), Rocco (dal 76’ Forte), Myrtollari (dal 71’ Barbui). A disposizione: Pallavicini, Losio, Hasanaj, Oliviero, H. Kone. Allenatore: Palo.

Castellanzese: Pilotti, Compagnoni (dal 68’ Ababio), Pisan (dal 61’ Folla), Raso (dall’86’ Todaj), Ibe, Mandelli, Perego (dall’89’ Poretti), Bagatini (dall’89’ Dervishi), Mazzola, Ramires, Cocuzza. A disposizione: Indelicato, Dellavedova, Bressan, Basilico. Allenatore: Meloni.

Arbitro: Caggiari di Cagliari.

Ammoniti: Compagnoni (C), Arpino (L), Vernocchi (L), Donnarumma (L), Mazzola (C), Cosentino (L), Forte (L), Ibe (C), Ababio (C).