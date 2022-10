Il maestro pizzaiolo Paolino Bucca di Nerviano al Campionato mondiale di pizza piccante

Dalla pizza classica a quella in teglia, passando per la pizza gourmet, la pinsa romana, le pizze dessert, quelle più larghe e più veloci e le gare di abilità. Ce n’era per tutti i gusti al Campionato mondiale di pizza piccante andato in scena dal 17 al 19 ottobre al Santa Caterina Village Resort & Spa di Scalea in Calabira, competizione letteralmente “infuocata” organizzata dal Movimento Pizzaioli Italiani che quest’anno ha tagliato il traguardo della 21° edizione richiamando ancora una volta professionisti – e golosi – da tutto il mondo.

Tra loro anche Paolino Bucca, titolare della pizzeria – hamburgeria “L’impatto” di via Milano a Nerviano, che ha partecipato con il Team Tricolore Pizzaioli Acrobatici e con la scuola di alta formazione “Accademia del Gusto gluten free”, insieme ai pizzaioli Saverio Labate della pizzeria La Piazzetta di Busto Arsizio, Giorgio Nazir, Gianluigi Chirico, Francesco Giuliani, Luciano Bertuzzzi, Simona Lauri e Duilio Girotto. Il gruppo ha “sbancato” la 21° edizione del Campionato mondiale di pizza piccante vincendo complessivamente 15 trofei, con Saverio Labate che si è aggiudicato il primo premio nelle categorie Pizza veloce, Pizza larga e Pizza team, il secondo posto nella Pizza dessert e il terzo nella Pizza classica.

Già quattro volte campione del mondo di pizza acrobatica, Paolino Bucca il mese scorso aveva sfamato i vip alla tappa finale all’aeroporto di Bresso del Jova Beach Party, tour di concerti evento di Jovanotti: per l’occasione insieme alla pizzeria Bottega Verace di Peschiera Borromeo e ai pizzaioli Christian De Rosa e Giorgio Nazir aveva sfornato circa cento metri di pizza al taglio non solo per Jovanotti ma anche per cantanti, attori e volti noti dello spettacolo ospiti al concerto come Alessandra Amoroso, Gianmarco Tamberi, Stefano Accorsi, Elisa, Tommaso Paradiso, Barbara D’Urso, Cristina Parodi, Benny Benassi, Gianni Morandi, Martina Colombari, Claudio Cecchetto, Nicola Savino, Katia Follesa, Pif, Daniela Bossari e Filippa Lagerback.