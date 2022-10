Il tour mondiale di Sergio Cortès fa tappa a Saronno e porta Michael Jackson in concerto al Teatro Giuditta Pasta

L’appuntamento è per venerdì 14 ottobre alle ore 21

Il tour mondiale di Sergio Cortès fa tappa a Saronno e porta il leggendario Michael Jackson in concerto al Teatro Giuditta Pasta, per una serata di musica e ritmo davvero indimenticabile. L’appuntamento è per venerdì 14 ottobre alle ore 21.

Sergio Cortés non è il solito trasformista, ma la sua stupefacente somiglianza fisica e vocale con Michael Jackson lo hanno portato ad essere riconosciuto a livello internazionale come il sosia più affermato del grande Re del Pop. Uno spettacolo di oltre due ore per rivivere i magici momenti della storia immortale del re del pop!

Sergio Cortés porterà in scena, accompagnato da una band live e da un corpo di ballo, i più grandi successi di Michael Jackson, da “Dangerous” a “Billie Jean” e “Thriller”, da “Smooth Criminal” a “Heal the World” e tantissimi altri, intrattenendo e coinvolgendo il pubblico con uno spettacolo ricco di effetti scenici e coreografici che riproducono le vere performance del Mito.

Lo spettatore vivrà un’esperienza unica grazie alla sua fedeltà fisica e vocale che lo contraddistingue rendendolo il più grande spettacolo di sempre.

Biglietti ancora disponibili in vendita online (www.teatrogiudittapasta.it) oppure al botteghino di via I Maggio a Saronno (merc. e sab. 9.30/12.30 – ven. 14.30/17.30).

Teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, Saronno – VA)

Venerdì 14 ottobre 2022 | ore 21.00

SERGIO CORTÈS in WORLD TOUR 2022 LIVE CELEBRATION

Link video promo: