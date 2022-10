Il Varese cambia allenatore: si dimette Gianluca Porro

Dopo cinque sole partite di campionato, nelle quali la squadra ha raccolto cinque punti, il Varese cambierà guida tecnica. Si è dimesso questa mattina Gianluca Porro, il 43enne tecnico (ed ex calciatore biancorosso) che aveva ereditato la squadra sul finire della scorsa stagione da Ezio Rossi e che aveva centrato la vittoria del playoff di Serie D (risultato senza effetti sulla promozione).

L’avvio ad handicap è stato effettivamente troppo difficoltoso per la società del presidente Stefano Amirante: dopo il successo all’esordio con l’Alcione l’undici biancorosso non ha più né vinto né convinto e oggi si trova già a sette punti dall’Arconatese capolista, per di più alla vigilia di una partita delicata come il derby con la Varesina in programma domenica 9 a Venegono Superiore.

“Il Città di Varese comunica che l’allenatore Gianluca Porro, preso atto della situazione dovuta ai recenti risultati, ha rassegnato le dimissioni dalla conduzione tecnica della prima squadra.

La società, confermando la stima umana e professionale nei confronti di Porro, ha deciso di affidare allo stesso un incarico di responsabilità nell’ambito del settore giovanile”.

