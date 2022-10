Impresa solo sfiorata, il Trento fa lo sgambetto alla Pro Patria

Per la prima volta in stagione cade la Pro Patria tra le mura amica dello Speroni di Busto Arsizio.

Al Trento la “cura” Tedino, mister subentrato a D’Anna durante la settimana in corsa, ha già portato un primo importante risultato (1-2) in chiave salvezza: con una doppietta di Belcastro nel primo tempo i gialloblu si sono infatti aggiudica la prima vittoria in trasferta.

Per i tigrotti di Busto Arsizio un “primo tempo shock“, doppio svantaggio su azione fotocopia nata dalla fascia sinistra per mano, anzi gamba, di Bocalon. Al 7′ e al 26′ l’attaccante ha infatti sfondato il corridoio laterale per poi far partire un traversone ribadito in rete dal centrocampista. A complicare le cose per la Pro Patria, l’espulsione di Sportelli al 15′ della ripresa per fallo da ultimo uomo.

La sanzione inflitta dal diretto di gara Gauzolino ha di fatto tagliato le gambe ai padroni di casa, in difficoltà, per lo meno dal punto di vista del punteggio: sotto di due gol e con un uomo in manco in campo il proverbiale orgoglio tigrotto è comunque emerso e ha portato a un gol in mischia di Ndrecka. Nel finale doppia occasione con Piu e Castelli, ma la dea del calcio doveva aver già tirato il proprio responso a favore dei trentini.

