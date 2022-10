Inaugura a Varese la nuova filiale di Synergie

Mercoledì 12 ottobre alle 17 inaugura la nuova filiale Synergie in via Camillo Benso Conte di Cavour 42, a due passi dalla zona pedonale del centro di Varese, dopo una giornata dedicata ai candidati per l’orientamento e la creazione e revisione del curriculum vitae.

Lo staff della filiale si è già attivata contattando le realtà del territorio disponibili ad accogliere tirocinanti e lavoratori, in prevalenza operai e operaie produzione, profili del settore metalmeccanico e dell’ambito alimentare.

“Synergie ci tiene fortemente a essere presente a Varese, capoluogo di una delle province più dinamiche dal punto di vista industriale dove è presente una commistione di piccole medie imprese e grandi aziende storiche e multinazionali – dichiara la Responsabile di filiale, Serena Pagani – Vogliamo contribuire allo sviluppo del mercato del lavoro favorendo l’incontro tra domanda e offerta e arricchendo questo incontro con servizi legati alla formazione e all’orientamento delle persone. La nuova Filiale offrirà non solo uffici ma spazi aperti a clienti e candidati, luoghi di incontro e scambio in cui fare emergere i talenti e metterli in comunicazione con le aziende che spesso hanno difficoltà nella selezione dei candidati più idonei a coprire le loro esigenze”.

All’inaugurazione saranno presenti, insieme all’amministratore delegato Giuseppe Garesio, rappresentanti del mondo imprenditoriale della zona, candidati e collaboratori.

Giuseppe Garesio: «La nostra rete conta oltre 150 filiali dislocate in tutta Italia: da sempre il nostro obiettivo è mettere al centro le Persone e far dialogare domanda e offerta nel mondo del lavoro. Siamo specializzati in molti servizi nel settore delle risorse umane: il nostro obiettivo è creare nuove opportunità per le aziende e i lavoratori, offrendo un servizio sempre più efficiente e di qualità».

Creare collaborazioni con il territorio non è l’unico obiettivo di Synergie: sono attivi e disponibili l’orientamento per la scelta di percorsi di formazione, la redazione di bilanci di competenze, la consulenza a soggetti svantaggiati, l’organizzazione di seminari ed approfondimenti e diversi altri servizi. Inoltre la possibilità di far parte della banca dati nazionale gestita da Synergie, consultata da centinaia di aziende, offre l’opportunità di entrare in contatto con molteplici offerte di lavoro e formazione in tutta Italia.