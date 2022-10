Inaugurata la nuova area skyfitness di Cassano Magnago: “Sport e salvaguardia del territorio”

D’ora in poi all’area skyfitness in via Salvo d’Acquisto a Cassano Magnago si può fare sport a cielo aperto, grazie alle nuove installazioni per la boxe, le trazioni e le panche per sollevare i pesi o fare gli addominali.

L’area è stata inaugurata questo pomeriggio, martedì 18 ottobre, dal sindaco Pietro Ottaviani e l’intera giunta.

«La nuova area fitness era parte del nostro programma elettorale, è la seconda (la prima è al Parco in città) che inauguriamo con il segnale non solo sportivo dedicato a giovani e non, ma anche per salvaguardare il territorio», ha spiegato il primo cittadino dopo il taglio del nastro.

«Quando parliamo di mobilità sostenibile, piste ciclabili e salvaguardia del territorio l’ambizione della nostra amministrazione è salvaguardare il territorio sotto tutti punti di vista. Ringrazio l’ufficio tecnico e l’assessore Rocco Dabraio che ha seguito l’opera; non dimentico Regione Lombardia che ha finanziato per 40mila euro il progetto, il Comune ha messo 16mila euro».

L’area comprende quattro padiglioni: «Spero che in questa area naturale metta all’interno del parco RTO sperando di collegarci con la Svizzera attraverso percorsi pedonali e ciclopedonali».

Non ha potuto poi non riferirsi alla notizia di ieri “dell’agguanto” cassanese dell’ultima tappa del Giro d’Italia: «Le nostre sono idee tutte realizzabili che stiamo portando a casa con fatica, non da ultima quella di ieri partita nel 2013 sul Giro d’Italia. Non ci credevamo nemmeno noi fino all’ultimo: è un sogno che si è realizzato, ma abbiamo bisogno della partecipazione di tutti. Sarà un’occasione per la città e le attività economiche nell’indotto immediato e del futuro».