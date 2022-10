Inaugurato il nuovo campo di bocce a Lonate Pozzolo: “Un ponte tra generazioni”

Da oggi, domenica 30 ottobre, in poi l’associazione Anziani Ancescao di Lonate Pozzolo sarà dotata del nuovo campo di bocce: la cerimonia di inaugurazione del nuovo campo di bocce che si trova all’interno della sede, a Sant’Antonino.

Il bilancio partecipato

Alla presenza della sindaca Nadia Rosa, del direttivo dell’associazione, e dei consiglieri regionali Samuele Astuti (Partito Democratico) ed Emanuele Monti (Lega) si è dato il via – dopo il consueto taglio del nastro – con un simbolico tiro di bocce alla struttura realizzata grazie al contributo del bilancio partecipativo, in quanto nel 2021 l’associazione Ancescao si è aggiudicata l’assegnazione del bilancio. Come ricordato da Rosa ogni anno, da quando è in carica, l’amministrazione stanzia 30mila euro per progetti proposti e votati dai cittadini.

Grazie a questa iniziativa, negli anni sono stati istituiti servizi come l’accompagnatore sociale, sono stati acquistati dei Tablet per le scuole e finanziato il campo di bocce; inoltre, quest’anno è stato deciso di finanziare una tensostruttura che verrà realizzata all’interno delle scuole Volta, con un progetto proposto dalla società G.S Basket Lonate.

Non bisogna dimenticare quanto accaduto nel 2020. C’era stata una terna vincitrice, tra cui anche il progetto del campo da bocce della vivace associazione anziani: questi ultimi avevano fatto un passo indietro per favorire quello della scuola Carminati, in piena emergenza Covid e didattica a distanza.

L’associazione ha poi ripresentato il progetto l’anno successivo e ne è uscita vincitrice.

«Una struttura, quella del campo di bocce, che potrà essere ben sfruttata in tutte le stagioni e avvicinare anche i giovanissimi, grazie alla posizione di confine con le scuole elementari: come un vero ponte fra generazioni».