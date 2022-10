Inaugurato a Cuasso al Monte il sentiero che parla di pace tra le trincee della Grande Guerra

Una bella giornata di sole ha accompagnato ieri mattina le tante persone che hanno inaugurato a Cuasso al Monte la Linea della Pace, il nuovo sentiero realizzato dall’Associazione On all’interno del Parco delle 5 Vette.

Galleria fotografica Cuasso al Monte, l’inaugurazione della Linea della Pace 4 di 23

Al taglio del nastro, insieme al sindaco Loredana Bonora e a Max Laudadio fondatore dell’Associazione On, c’erano il presidente della Regione Attilio Fontana, il consigliere regionale Emanuele Monti, una delegazione dell’Arsenale della Pace di Torino oltre alle tante persone che hanno contribuito alla realizzazione del nuovo sentiero.

«Questo è il primo di cinque percorsi tematici del futuro Parco delle 5 Vette – ha spiegato Max Laudadio – Proprio in questo momento, in cui dopo la pandemia ci troviamo a fare i conti anche con la guerra in Ucraina, ci è sembrato importante dare un messaggio soprattutto ai giovani di comprendere che la vita andrebbe affrontata con la condivisione, l’ascolto, l’amicizia e la pace come primo valore delle nostre scelte».

Il nuovo sentiero si snoda nei bellissimi boschi di faggio di Cuasso, con un percorso ad anello lungo circa 6 chilometri che parte dal centro del paese e arriva fino alla cima del monte Derta e al Sasso Paradiso. Una facile camminata che dove si aprono scorci mozzafiato sul lago Ceresio e sulla valle, e che nella parte terminale costeggia per un tratto la linea Cadorna qui molto ben conservata e particolarmente suggestiva perché realizzata nella pietra rosa tipica di questa montagna.

Un centinaio circa le persone che hanno “aperto” la Linea della Pace, camminando con l’associazione On e i volontari della Protezione civile lungo il sentiero caratterizzato da una serie di pannelli che invitano alla sosta per ammirare il paesaggio e alla riflessione sui temi della pace, anche grazie ad una serie di audio dove celebri attori come Raoul Bova, Stefano Accorsi, Alessandro Preziosi, Carolina Crescentini e altri prestano la loro voce per leggere brani di grandi autori che parlano di pace.

«Questo percorso parte da lontano – ha spiegato il sindaco Loredana Bonora – da una promessa fatta a Valerio Vanoni, allora capo della Protezione civile che ci ha lasciati. Con un grande lavoro la Protezione civile aveva appena risistemato il tratto della Frontiera Nord, la linea Cadorna, e come associazione ci eravamo ripromessi di trovare il modo per valorizzarla. Da una visita all’Arsenale della pace di Torino è nata l’idea di dare vita ad una museo all’aria aperta che parlasse appunto di Pace inun luogo nato per la guerra»

«Un lavoro bellissimo – ha detto Attilio Fontana – La dimostrazione che anche nel piccolo si possono fare grandi cose che hanno un valore per tutta l’umanità».