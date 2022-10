Inaugurato nel Milano Innovation District il primo anno accademico del CIMA Campus ITS Mind Accademy

Inaugurato a Mind, Milano Innovation District, il primo anno accademico del più importante campus ITS della Lombardia, CIMA – Campus ITS Mind Academy, dedicato alle scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica. Alla cerimonia è intervenuta l’assessore regionale alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli.

«A partire da quest’anno formativo – ha proseguito – ben 200 ragazzi della formazione tecnica superiore renderanno ancora più vivi e innovativi gli spazi che furono di EXPO e da qui avranno la possibilità di costruire il loro percorso verso il futuro».

CIMA è un progetto nato dalla collaborazione tra quattro delle più prestigiose Fondazioni ITS (Istituti Tecnologici Superiori) e in particolare Rizzoli, Lombardia Meccatronica, Move, Tech Talent Factory, insieme alla Fondazione ENAIP e UMANA.

Un progetto grazie al quale già dall’anno formativo 2022-2023 i giovani studenti ITS avranno la possibilità di studiare all’interno di una delle strutture più innovative del capoluogo lombardo, simbolo di ricerca e di futuro.

«La formula del campus – ha aggiunto l’assessore – è sicuramente vincente e mi auguro che questo primo esperimento possa presto crescere e attirare tutte le Fondazioni che lavorano sul territorio milanese. Credo e spero che anche attraverso i fondi del PNRR si possa lavorare in quest’ottica per favorire anche una crescita infrastrutturale del sistema ITS. Il nostro sistema ITS – ha evidenziato – è ormai maturo e la nascita di questo progetto ne è una chiara dimostrazione».

Lo dimostrano i numeri e la crescita dell’intero sistema avvenuta nell’ultimo anno e dall’inizio dell’attuale legislatura regionale. Si tratta di un aumento del numero di iscritti che sfiora il 40% negli ultimi 12 mesi e del 130% negli ultimi 4 anni.