Incidente a Cavaria, un camion schiaccia un furgone

Incidente stradale all’uscita dell’autostrada di Cavaria dell’A8, in via IV novembre a Cavaria con Premezzo.

È accaduto alle 9 e mezza del mattino: per cause da accertare un mezzo pesante ha schiacciato un furgone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede di Busto/Gallarate con un’autopompa.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza gli automezzi e collaborato con il personale sanitario.

Sul posto il sistema Areu-118 ha inviato ambulanza e automedica in codice rosso, ma per fortuna – nonostante l’impatto violento – non ci sono state conseguenze gravi per il 43enne alla guida del furgone.