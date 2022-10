Incidente prima dell’alba al semaforo “delle Sorelle Ramonda” a Gallarate

Incidente stradale all’alba all’incrocio tra via Sanzio e via Vittorio Veneto, la zona “delle Sorelle Ramonda”, come si dice nel linguaggio quotidiano a Gallarate.

Due auto si sono scontrate alle 6.20, le due conducenti – 41 e 46 anni – sono state soccorse da due ambulanze arrivate dalla vicina sede della Croce Rossa (la foto è d’archivio).

Secondo le prime informazioni nessuna delle persone coinvolte avrebbe riportato ferite gravi.

Sul posto anche la Polizia Locale di Gallarate, per i necessari rilievi. Qualche rallentamento al traffico fino alle 7.30