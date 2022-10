Incidente tra moto e auto a Lugano. Il motociclista italiano è stato ricoverato con varie fratture

Poco dopo le 18 in via Ciani a Lugano c’è stato un incidente che ha visto coinvolto un motociclista 47enne cittadino italiano residente in Italia e un’automobile.

La Polizia Cantonale ha seguito il sinistro. Per cause ancora da stabilire, vi è stato un urto con la vettura guidata da un 29enne cittadino iraniano residente nel Luganese. A seguito della collisione il motociclista è rovinato violentemente a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Città di Lugano, nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al motociclista lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale.

In base a una prima valutazione medica, l’uomo ha riportato ferite di media gravità. Per consentire le operazioni di soccorso e i successivi rilievi tecnici il tratto di strada interessato dall’incidente è rimasto chiuso fino alle 21.30.