Incidente sull’A8, allo svincolo di Castellanza un’auto ribaltata e tre feriti

Code sull’A8 per un incidente rilevato all’altezza dello svincolo di Castellanza. Tre auto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 25 ottobre, si sono scontrate e una si è ribaltata. In totale sono state tre le persone che hanno ricevuto le prime cure da due ambulanze del 118 (una della Croce Rossa di Legnano e l’altra della Croce Rossa di Busto Arsizio) e dal personale dell’automedica in sede al nosocomio di Legnano. Fortunatamente nessuno dei tre feriti (tre uomini di 30, 45 e 51 anni) è risultato grave. Solo un conducente è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Legnano con l’autopompa. La squadra del distaccamento di via Leopardi ha messo in sicurezza i mezzi e aiutato nelle operazioni di soccorso. A gestire la viabilità la Polizia Stradale che ha effettuato anche i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente. Scontro che ha provocato anche una lunga coda di curiosi dal chilometro 19 (in direzione Milano) tra Busto Arsizio e Castellanza.