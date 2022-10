Incontro a Varese con Camilla Gamberini, vincitrice Premio Chiara Inediti 2022

Incontro con la vincitrice del XIII Premio Chiara Inediti, Camilla Gamberini, che presenterà la raccolta di racconti con la quale si è aggiudicata il concorso: “Quindici Donne”, come sempre pubblicata da Pietro Macchione Editore.

«Quindici racconti di quindici donne ritratte nella monotonia del quotidiano; ognuna delle protagoniste parla attraverso la propria unicità in cui ci si può rispecchiare».

È la prima volta nella storia del Premio Chiara Inediti che viene premiato un concorrente sotto i 30 anni. La Giuria Tecnica ha dichiarato di aver preso unanimemente questa decisione per dare la possibilità a una giovane scrittrice di muovere il primo passo nel mercato editoriale, un passo che le darà le basi per continuare a coltivare la sua passione creativa per le lettere.

Questa la motivazione per la vittoria: “Sono racconti pieni di freschezza, scritti con evidente gusto e divertimento, utilizzando un linguaggio molto moderno, semplice e al tempo stesso tambureggiante. La giovane età dell’autrice si percepisce nell’espressività di certe frasi e nelle trovate su cui costruisce le diverse storie. Al lettore arriva una ventata di novità, che non scade mai nella leggerezza superficiale, ma tiene in debita attenzione l’intensità dei personaggi e la cura dei particolari.”

Camilla Gamberini è nata a Bologna nel 1996 e vive a Medicina (BO). Laureata in filosofia con specializzazione in estetica contemporanea. Negli anni dell’università ha approfondito la scrittura. È apparsa nella raccolta “Poesia Italiana”, Ivvi Editore, 2021, e ha pubblicato un saggio scientifico su Henri Cartier-Bresson, “Aisthema International Journal”, 2022. È stata finalista al Premio Chiara Giovani 2021. Attualmente lavora come giornalista collaboratrice. “Quindici donne” è il suo esordio nel mondo della narrativa.

Sarà intervistata da Adelia Brigo di VareseNews.

Ingresso libero