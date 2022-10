Incontro con il cinema di Francesco Ballo all\'Università dell\'Insubria

Il regista racconterà il meglio di cinquant’anni di carriera registica, dai cortometraggi in super8 diretti circa mezzo secolo fa, fino agli esperimenti degli ultimi anni

“Un uomo nel mirino. Film 1970-2021”

Ospite dell’Aula Granero Porati dell’Università dell’Insubria in Varese, il regista Francesco Ballo racconterà il meglio di cinquant’anni di carriera registica, dai cortometraggi in super8 diretti circa mezzo secolo fa, fino agli esperimenti degli ultimi anni. Un vero e proprio tour in un cinema che mescola formati e supporti, suggestioni cinematografiche, riflessioni sui generi, con un approccio indagatore e sperimentale. Con proiezioni di alcuni suoi lavori.

Conduce Alessandro Leone, intervengono Gabriele Gimmelli, Gianmarco Gaspari, Mauro Gervasini, Matteo Inzaghi.

In collaborazione con Università degli Studi dell’Insubria. Agli studenti Uninsubria saranno riconosciuti Crediti Formativi Universitari.

Evento nel Premio Chiara – Festival del Racconto 2022 (www.premiochiara.it)