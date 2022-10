Indagini geoelettriche, chiude per quattro notti lo svincolo di Castellanza sull’A8

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire indagini geoelettriche, nelle quattro notti di lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 e giovedì 13 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso lo svincolo di Castellanza, in entrata verso Milano. In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Legnano.

Leggiamo dal sito studiogeologicobellucci.it che si tratta di una moderna metodologia d’indagine geofisica non invasiva che si basa sulla rilevazione di resistività elettrica delle varie tipologie di terreni investigati. Sono utili per localizzare i punti critici per sondaggi esplorativi, evitando di perforare in aree poco significative.