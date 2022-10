Individuata l’area per la moschea di Sesto Calende

«Nel momento in cui avremo perso la battaglia e sarà costruita e inaugurata la moschea lo farò – ha commentato Colombo, che lo scorso anno aveva proposto anche un consiglio comunale interamente dedicato alla moschea -. Prima combatto. Da qui alla realizzazione effettiva della moschea a Sesto l’iter è lungo e complesso… come si suol dire: tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. E siamo solo all’inizio della partita e di sicuro a me non mancano le forze per resistere e lottare. Al momento è partita la Valutazione ambientale strategica, un atto dovuto al quale il Comune non poteva sottrarsi. Ma è solo la prima fase di un lungo procedimento. Da parte mia, non intendo cedere di un centimetro, andando avanti nel combattere questa scelta sbagliata, partita nel 2008 per colpa delle giunte di sinistra, che volevano islamizzare la nostra Sesto».

Non sono mancate le risposte da parte dell’opposizione, come Insieme per Sesto, che anche in passato ha accusato l’amministrazione di andare contro un diritto costituzionale, e Sesto2030, che ritorna sulle dimissioni di Colombo: «Il capogruppo dovrebbe pensare alle dimissioni per aver mentito ai sestesi, convincendoli implicitamente che la sua parola avrebbe avuto più forza delle sentenze dei tribunali. È questione di rispetto nei confronti della cittadinanza dire la verità»

Il gruppo civico di Simone Danzo e Giorgio Circosta, in particolare, insiste ancora una volta sul fatto che l’amministrazione abbia mantenuto un atteggiamento di costante “campagna elettorale” sulla moschea pur sapendo l’esito giudiziario contrario e il “tempo prezioso sperperato n malo modo“.

(Nella foto un cartellone della lista di centrodestra La Lega della Libertà a ridosso delle elezioni del 2014, vinte da Marco Colombo)

Sesto2030: “Se si chiede di essere accettati si deve iniziare con l’accettare”