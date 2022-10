Iniziano i corsi di inglese alla biblioteca civica “Virgilio“ di Cadegliano Viconago

La Commissione Cultura e la Biblioteca Civica Virgilio del Comune di Cadegliano Viconago lanciano la proposta di corsi per l’approfondimento della lingua inglese, pomeridiani per i ragazzi e serali per gli adulti.

L’idea è supportata da una decennale tradizione di offerta di servizi culturali per i ragazzi e non solo, che serve a implementare con altre ore 10 settimanali l’azione educativa delle scuole dove l’insegnamento della seconda lingua è ormai consolidato, e di rinfrescare le conoscenze scolastiche dell’inglese degli adulti che intendano partecipare ai loro 20 incontri serali.

L’attività didattica della docente professoressa Cinzia Magri, saranno ovviamente differenziate per i bambini, per i quali saranno di tipo ludico e ricreativo, e più strutturate per gli adulti che saranno portati a poter raggiungere il livello A 2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) che è lo standard internazionale utile per descrivere le abilità linguistiche, in una scala di sei punti che parte dall’A1 per i principianti. il numero minimo dei partecipanti fissato per almeno 5 corsisti per ciascun gruppo è già ampliamente superato.

Il costo della quota di partecipazione consente a tutti di approfittare di questa opportunità che l’Assessorato alla cultura del Comune di Cadegliano Viconago supporta con l’accogliere le classi nei locali della Biblioteca.

«Le iscrizioni sono aperte per mail della biblioteca o al numero di cellulare riportato nella locandina informativa – precisa Aleksandra Damnjanovic, la presidente della Commissione Cultura Biblioteca Civica. Aspettiamo ancora qualche ritardatario prima di dare il via agli incontri settimanali, a partire dal giovedì 6 ottobre. Ci saranno molti altri corsi interessanti che Commissione Cultura proporrà ai nostri concittadini, da qui al Natale.” Informazioni/iscrizioni: 3343794933 o per mail: bibliotecavirgiliodicadegliano@gmail.com