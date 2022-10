Intervento dei vigili del fuoco a Laveno Mombello per un’autovettura in fiamme

Vettura in fiamme nella sera di ieri, lunedì 24 ottobre, a Laveno Mombello. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Menotti e Bassani dove , attorno alle 20, un0autovettura in sosta è stata avvolta dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area.