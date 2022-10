Invecchiamento attivo e in salute: se ne è parlato in un convegno promosso da Ats Insubria

Si è parlato di invecchiamento attivo e in salute questa mattina, mercoledì 12 ottobre, in Sala Montanari, a Varese, nell’ambito di un seminario organizzato da ATS Insubria in collaborazione con l’Università dell’Insubria e con Alisa (Azienda Ligure Sanitaria), all’interno di un progetto finanziato da Promis.

Il tema è stato trattato nei diversi aspetti della cura e della prevenzione, utilizzando la prospettiva metodologica della Promozione della salute, nella cornice concettuale dei determinanti bio-psico-sociali del benessere. Sono intervenuti: Salvatore Pisani- Epidemiologo, che ha delineato la situazione demografica ed epidemiologica, Maria Antonietta Bianchi nutrizionista che ha evidenziato i bisogni nutrizionali degli anziani, Tiziana Bellia farmacista che ha sottolineato l’importanza della corretta assunzione dei farmaci; Marco Mauri neurologo e docente all’Università dell’Insubria che ha parlato dell’importanza cruciale di una buona riserva cognitiva ai fini della prevenzione del declino mnemonico legato all’età.

Gli interventi sono stati coordinati da Alessandra Mammano- Dirigente Medico di ATS che ha parlato di un cambio di passo utile, per passare dal modello bio-medico che guarda soltanto ai fattori di rischio per la salute, ad un’attenzione specifica ai bisogni e alle opportunità anche di questa fase della vita, che va considerata sotto il profilo del risultato di salute e del guadagno di vita.

Sono intervenuti per i saluti istituzionali, in collegamento da remoto, il Direttore Generale di ATS, Lucas Maria Gutierrez, che ha rimarcato l’importanza di una diffusa sensibilizzazione rispetto a stili di vita adeguati e l’impegno di ATS nelle attività di promozione della salute, ed Emanuele Monti-Presidente della Commissione sanità e politiche sociali di Regione Lombardia, che ha ricordato come la Legge di rinforzo del Sistema Sanitario Lombardo abbia messo al centro la qualità delle cure e la persona con tutti i suoi bisogni, in un’ottica di valorizzazione delle risorse del territorio e declinata secondo la prospettiva one Health. Ettore Presutto, Direttore Sociosanitario di ATS ha chiuso il seminario, con l’auspicio che l’evento formativo, che fa seguito a quello del 3 ottobre sull’arte e la cultura come risorsa di promozione del benessere, segni il punto di partenza di progetti finalizzati a costruire per gli anziani opportunità di benessere sociale e di buona salute.