Jacopo Cazzaniga vince la “Bottega della sceneggiatura” di Netflix e Premio Solinas

Trecento soldati su una cima delle Alpi, con lo sforzo sovraumano di portare in vetta un gigantesco cannone per sparare oltre i monti.

È una storia epica – di un secolo fa, ispirata a fatti della Prima Guerra Mondiale – quella con cui lo scrittore Jacopo Cazzaniga ha ottenuto il primo posto al contest “La bottega della sceneggiatura”. Riservandosi così l’occasione di lavorare con Netflix.

Riconoscimento di grande rilevanza per Cazzaniga (al centro nella foto), che è nato a Gallarate nel 1986, vive a Cardano al Campo, è diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma eha alle spalle anche una menzione al Premio Chiara Inediti 2018, con i racconti poi pubblicati con il titolo “La notte vince sempre”.

La Bottega della Sceneggiatura nasce dalla passione per le storie e dal desiderio di arricchire il panorama della serialità italiana con nuova creatività, diversità di voci e punti di vista inclusivi. Una iniziativa che ha come promotori Netflix e il premio Solinas: «Ci accomuna la convinzione di quanto sia decisivo investire sul talento e sulla creatività: la sfida che ci attende è dunque la possibilità di competere con la freschezza e la sorpresa di nuovi protagonisti, in particolare nel campo della scrittura e della sceneggiatura» ha detto Tinny Andreatta, vicepresidente delle Serie Italiane per Netflix. «Per Netflix è un passo coerente con una strategia che guarda alla crescita del comparto audiovisivo italiano nel suo complesso, precondizione essenziale dello sviluppo e della crescita».

«Abbiamo lavorato per creare uno spazio creativo e inclusivo dedicato ai nuovi sguardi di giovani autori e autrici che desiderano sviluppare storie per serie Tv» ha aggiunto Annamaria Granatello, presidente e direttrice del Premio Solinas. «Uno spazio che tiene assieme la tradizione della bottega italiana e quella innovativa delle Writers’ room internazionali con l’ambizione di realizzare un’esperienza a 360° capace di contaminare talenti e saperi con il consequente arricchimento del proprio punto di vista, anche grazie agli incontri e agli scambi con autori di alto livello italiani e internazionali» .

Jacopo Cazzaniga

La Bottega della Sceneggiatura ha coinvolto aspiranti sceneggiatori e sceneggiatrici di età compresa tra i 18 e 35 anni e di ogni nazionalità, che vivono in Italia. La Bottega della Sceneggiatura è stata strutturata come un percorso a più fasi che ha unito coaching di alto livello, per approfondire e affinare competenze nello storytelling seriale, formazione attraverso l’esperienza sul campo, mettendo gli autori direttamente alla prova su progetti di scrittura che gli stessi hanno concepito e sviluppato lungo il percorso, e accesso al lavoro. Al termine del percorso di formazione, sono stati selezionati un primo e un secondo progetto particolarmente meritevoli, i cui autori riceveranno una proposta di collaborazione come assistenti in una Writers’ Room di un progetto seriale in cui Netflix è coinvolta. In totale sono arrivati ben 530 progetti valutati dalla Giuria che comprendeva Isabella Aguilar, Laura Colella, Collettivo Grams (Antonio Le Fosse, Marco Raspanti, Re Salvador, Eleonora Trucchi), Jacopo Del Giudice, Margherita Ferri, Filippo Gravino, Mohamed Hossameldin, Guido luculano, Michele Pellegrini, Ludovica Rampoldi, Stefano Sardo, Davide Serino, Milo Tissone e Alice Urciuolo.

Da 530 si è scesi a 18 progetti, infine a 8 progetti hanno ricevuto una borsa di studio di 2.500 euro cadauno per partecipare al Laboratorio di Alta Formazione. Le autrici e gli autori degli otto progetti selezionati hanno partecipato a un Laboratorio di Alta Formazione che si è composto di sessioni di coaching e masterclass con i mentori e con altri grandi professionisti italiani e internazionali tra cui: Jamie Campbell, Stefano Bises, Francesco Bruni, Alessandro Fabbri, Laura Paolucci, Francesco Piccolo, Monica Rametta, Maddalena Ravagli, Leonardo Fasoli.

Il Premio La Bottega delle Sceneggiatura – 6mila euro ma soprattutto la proposta di collaborazione come assistente in una Writers’ Room di un progetto Netflix – alla fine è andato appunto a “Il peso del mondo” di Jacopo Cazzaniga.

“La Giuria – si legge nella motivazione – assegna il primo premio a Il peso del mondo di Jacopo Cazzaniga, un progetto che ha saputo trasportarci in un altro tempo, in un luogo impervio ed epico, lontano dalle idee medie e accattivanti. Leggendo ci siamo ritrovati su una vetta ghiacciata, dove trecento soldati trascinano un cannone per eseguire un ordine di guerra. Una storia vera reinventata in forma seriale con maestria ed eleganza, e con un coraggio antico, senza calcoli, che ci ha conquistati”.

Il traino in quota del “ Cannone dell’Adamello “, un gigantesco pezzo d’artiglieria che fu portato a 3300 metri di quota sul ghiacciaio dell’Adamello, per sparare sul Trentino austriaco (e ancora oggi si trova sul ghiacciaio)

Il secondo posto è andato a “Le figlie di Roma” di Federica Baggio e Anna Francesca Leccia, “racconto inedito di una comunità, quella giudaico-romana, e

dei rapporti intergenerazionali che pongono le protagoniste in un costante e interessante conflitto tra tradizione e sentimenti, tra eredità culturale e scoperta

di sé, che sgorga da due penne brillanti e da un minuzioso lavoro di documentazione”. Menzione speciale infine a “Galena” di Marco Panichella, una serie ambientata nella Sardegna di metà Ottocento, quasi un western che racconta l’arrivo di un continentale sull’isola, per aprire una miniera in un ambiente ostile e pericoloso.