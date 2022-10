Kate Clover da Los Angeles sul palco del circolo Gagarin di Busto Arsizio

Al circolo atmosfere post-punk e new-wave si fanno catalizzatrici per la sperimentazione con l’artista di americana che riporta in auge band come X, Germs e The Gun Club

Appuntamento con la musica di Los Angeles al circolo Gagarin di via Galvani a Busto Arsizio. Sabato 5 novembre si esibirà Kate Clover (Usa) e gli Aesthetic Will (Milano).

Kate Clover è una songwriter e musicista di Los Angeles. Con l’obiettivo di dare continuità al sound di band come X, Germs e The Gun Club, Kate Clover si ispira costantemente alla città che l’ha cresciuta, esplorando la complessità della scoperta di sé stessi e dell’autoconservazione in un luogo nel quale “dreams are born to die”. Dopo aver condiviso il palco con band come Death Valley Girls, Crocodiles, King Dude e SadGirl, aver pubblicato un singolo e un EP, in primavera 2022 la songwriter pubblica il suo album di debutto “Bleed Your Heart Out”, in cui si miscelano le sonorità del punk west-coast con il songwriting di Patty Smith e Iggy Pop. Alla guida di un band di ragazzi slanciati e turbolenti, in autunno 2022, Kate Clover arriva finalmente in Europa con un tour che fa tappa in Italia per un’unica – esclusiva – data al Circolo Gagarin di B.A.

Un progetto nato dalla pura e indescrivibile esigenza di esprimere artisticamente il “qui e ora” nel quale le atmosfere post-punk e new-wave si fanno catalizzatrici per la sperimentazione.

Dopo l’uscita nel 2022 del loro primo EP “Don’t Say Anything”, da cui sono stati estratti i due singoli “Blind Eyes” e “RAPIMENTO”, gli Æsthetic Will sono al lavoro sul loro secondo lavoro che vedrà la luce nei primi mesi del 2023.