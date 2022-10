Ko per il Varese, mister Porro: “Siamo un pugile al tappeto, dobbiamo rialzarci subito”

Il Varese perde 2-0 in casa contro la Real Calepina e l’umore negli spogliatoi non può che essere basso. Mister Gianluca Porro non è da meno e prova ad analizzare questo doloroso ko: «Nel primo tempo non abbiamo fatto male ma le gare durano 90 e passa minuti e non possiamo campare alibi di nessun tipo. Dobbiamo prenderci le responsabilità che è giusto prendersi. In questo momento siamo un pugile al tappeto, la cosa più importante è rialzarsi subito. Ne usciremo con il lavoro e con equilibrio nel non essere risolutivo in negativo quando le cose non vanno, i conti si tirano alla fine. Io conosco solo la strada del lavoro e dell’ossessione».

«Nel primo tempo abbiamo variato sistema – analizza Porro – con due mezze punte e secondo me ci siamo abbastanza riusciti. Poi però prendiamo gol a inizio secondo tempo in maniera abbastanza ingenua, ma c’è tutta una partita da giocare e lì serve la lucidità per rimetterla sui binari. Aspettiamo notizie su Mapelli, era aperto sulla testa e speriamo che non sia niente di grave».

«La sfida di settimana prossima contro la Varesina – conclude Porro – deve essere l’occasione per rialzarsi, ma lo deve essere indipendentemente dall’avversario. Siamo tutti in discussione ma io sono un fanatico del lavoro e credo che questa sia l’unica medicina per guarire. Con la maturità giusta, ora abbiamo un’occasione da sfruttare per uscirne assieme».