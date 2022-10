La 21esima edizione della Milano Marathon si terrà il 2 aprile 2023

Bloccate la data in agenda: il 2 aprile 2023 niente impegni, si correrà la 21^ Milano Marathon, la 42km più veloce d’Italia, organizzata da RCS Sport- RCS Active Team, di cui oggi aprono le iscrizioni.

Oltre 13 mila i runner coinvolti nell’ultima edizione, tra maratona e staffetta, per una corsa che da 7 anni si caratterizza per il suo circuito ad anello con partenza e arrivo in pieno centro, toccando i punti iconici della città come piazza Duomo e il Castello Sforzesco, sino a estendersi alle zone di CityLife, Portello, Ippodromo e stadio Meazza, il parco di Trenno.

Un percorso perfezionato, migliorato anno dopo anno, che consente di conciliare le esigenze di scorrevolezza dei top runner e degli amatori evoluti, nonché di correre al massimo delle proprie capacità ottenendo la migliore prestazione. Il tutto all’interno di un contesto metropolitano, condiviso da tanti partecipanti e con una grande attenzione ai dettagli e ai servizi dedicati ai runner.

Una manifestazione unica, cresciuta e cambiata nel corso dei suoi ventuno anni di vita: non più solo una competizione sportiva di rilievo internazionale, ma tanto altro: Relay Marathon (la staffetta), School Marathon e Milano Running Festival. Un evento che nel suo complesso è riuscito ad aggregare profili diversi, dai semplici appassionati ai runner più evoluti, catalizzando l’attenzione del pubblico e della città stessa, grazie al suo ruolo di ambasciatore dello sport, della solidarietà e della sostenibilità; in particolare quest’anno, che vede la Milano Marathon diventare un evento carbon neutral.

Anche nel 2023 il Technical Partner sarà ASICS: il brand internazionale di calzature e abbigliamento sportivo realizzerà la maglia consegnata ai finisher che taglieranno il traguardo. Ai primi iscritti, entro il 25 ottobre, è prevista l’opportunità di usufruire di una entry fee speciale.