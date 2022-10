La “bibliobici” domenica semina libri sulle sponde del lago di Varese

La biblioteca mette le ruote? Certo che sì! E se ne volete una prova, raggiungete Paolo & Paolo in uno dei tre Biblio Point allestiti lungo il Lago di Varese domenica 16 ottobre.

Cosa troverete? Una comoda postazione dove verranno messe a disposizione tante belle letture scelte dai due ciclobibliotecari!

Quale migliore occasione per passare un pomeriggio a passeggio o in bicicletta e fermarsi per gustare in compagnia qualche storia?

Ai partecipanti verrà consegnata una speciale cartolina disegnata apposta per l’occasione. Sul retro potrete segnare i titoli dei libri che vi sono piaciuti, oppure ricopiare una frase o un’illustrazione che vi ha colpito, o fare un disegno.

Questa iniziativa, denominata “Bibliobici” è all’interno del progetto “Chi semina libri” promosso dalla Cooperativa Vedogiovane, all’interno del Sistema Bibliotecario Valle dei Mulini e si avvale del contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

Ecco dove e a che ora si potrà accedere ai BIBLIO POINT:

ore 11.30 al Porticciolo di Cazzago Brabbia

ore 14.30 al Lido di Bodio Lomnago

ore 16.00 al Belvedere di Azzate

Contatti:

www.fondazionevaresotto.it

retebibliotecaria.provincia.va.it

www.vedogiovane.it