La biblioteca di Gazzada Schianno apre le porte ai piccolissimi lettori: riparte “Raccontami una storia”

Sabato 15 ottobre alle ore 10.30 presso la sala polivalente della Biblioteca Comunale di Gazzada Schianno si terrà il primo incontro del percorso “Raccontami una storia. Letture animate per bambini dai 4 ai 7 anni”.

Il primo incontro darà il via a diversi appuntamenti che si svolgeranno con cadenza mensile presso la stessa sede.

“Raccontami una storia” è un appuntamento tradizionale per la Biblioteca di Gazzada Schianno: da molti anni gruppi di genitori si ritrovano nei nostri spazi per leggere delle storie ai loro figli e organizzare delle attività creative da svolgere insieme.

Anche quest’anno la bibliotecaria, Cristina Pala, consiglierà di volta in volta dei libri, in tema con il periodo dell’anno, ai genitori che si offriranno volontari per animare le letture e proporre dei lavoretti ai bambini.

Si tratta di un’iniziativa che, negli anni, ha permesso di creare legami solidi tra i genitori e tra i bambini che vi hanno partecipato, di incentivare la lettura nei più piccoli e di stimolarne le doti creative.

Durante il primo incontro Jessica e Lidia, due mamme-lettrici, proporranno “Il ladro di foglie” di Alice Hemming e Nicola Slater, perfetto per accogliere al meglio l’autunno. Il libro racconta la storia di uno scoiattolo alle prese con il cambio di stagione: è preoccupato perché si è accorto che dalla chioma del suo albero mancano alcune foglie. La storia è divertente e accompagnata da colorate illustrazioni, per far scoprire ai bambini il fascino dell’autunno e spiegare loro il ciclo delle stagioni.



Gli incontri sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, preferibilmente entro la mattina del giorno precedente l’incontro.

Per informazioni e prenotazioni: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it – tel. 0332 464237