La cabina di regia di Regione Lombardia: “Mantenere mascherine in ospedali e Rsa”

Si è riunita oggi – lunedì 31 ottobre, la cabina di regia epidemiologica di Regione Lombardia, che ha accolto il consiglio di mantenere l’obbligo delle mascherine in ospedali e Rsa.

La nota dell’assessorato al Welfare di Regione Lombardia:

In relazione al contesto epidemiologico attuale, con particolare attenzione a Covid e influenza, alle evidenze scientifiche e al termine indicato nell’ordinanza del 29 settembre avente oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da Covid-19 concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”, la Cabina di regia ha fornito la “forte raccomandazione, supportata da evidenze scientifiche consolidate, di mantenere l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, cioè mascherine almeno chirurgiche, nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, con particolare attenzione ai visitatori, ai lavoratori e alle situazioni di utenti in attesa di prestazioni, come ad esempio sale di attesa ambulatoriali e pronto soccorso”. Si richiama comunque “l’autonomia delle direzioni sanitarie per la gestione dei contesti non assistenziali all’interno delle strutture sopracitate”.

La raccomandazione espressa dagli esperti interpellati dalla Regione vuole “tutelare un percorso di ritorno alla normalità facilitando, grazie all’utilizzo dei dispositivi di protezione, l’accessibilità alle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali e la tutela del personale stesso”.

BOLLETTINO COVID

Nel prendere atto di quanto deciso dal Ministero della Salute, Lombardia Notizie, l’agenzia di stampa della Giunta regionale della Lombardia, diffonderà il ‘bollettino‘ relativo alla situazione del Covid settimanalmente. Pertanto i dati verranno resi noti nella giornata di venerdì.